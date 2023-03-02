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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Пригожина российский генералитет начал ставить в стойло. Но самое главное – от него Путин отказался

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Арестович: В России история постоянно вызывает к жизни персонажей в стиле Стеньки Разина и Пугачева. Их очень быстро зачищают
Арестович: В России история постоянно вызывает к жизни персонажей в стиле Стеньки Разина и Пугачева. Их очень быстро зачищают
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Украинский блогер, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что российские военные власти не прекращали поставки боеприпасов ЧВК "Вагнер" – просто стали давать их столько, сколько и остальной армии РФ. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Комментируя конфликт между минобороны России и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, Арестович назвал его "архетипическим" и вспомнил другие подобные эпизоды в истории России, начиная с отношений царицы Екатерины II с донским казаком Емельяном Пугачевым.

"В России история постоянно вызывает к жизни персонажей в стиле Стеньки Разина и Пугачева. Вольница "русской весны" 2014 года, ["казачий атаман", боевик "ЛНР" Павел] Дремов и все остальные. Которые поверили, что удалые атаманы смогут снова взять Сибирь для батюшки-царя. А потом их очень быстро зачищают... Когда начинают делать заявления космического масштаба и космической же глупости", – сказал Арестович.

По его мнению, Пригожин хоть и входит в окружение президента РФ Владимира Путина, "но по табелю о рангах – на пятой линии с верха". При этом ЧВК "Вагнер" противопоставила себя всей армии РФ и вступила в публичный конфликт с российским генералитетом. 

"Вольница закончилась. Я 100% вам даю, что у него не отбирали боеприпасы. Им просто стали давать [столько], сколько и остальной российской армии. И сразу конец. Но если ты расстреливаешь из пулемета портрет начальника Генерального штаба, если ты матом его кроешь, издеваешься, то как он будет реагировать?..  Они начали их [вагнеровцев] ставить в стойло как обычную часть группировки. Но самое главное – от него [от Пригожина] Путин отказался", – подчеркнул Арестович. 

Он напомнил, что Путин во время двухчасовой речи перед Федеральным собранием 21 февраля не упомянул в числе воюющих ЧВК "Вагнер".

"Когда он свою речь произносил, он перечислял подразделения. Он не то что ЧВК "Вагнер" не назвал, он даже не сказал "добровольцы". Это значит, что Пригожин проиграл аппаратную борьбу. А почему проиграл? Потому что сказал: "Я вам сейчас покажу, как брать города", – и не взял. А раз не взял... Ему вспомнили все остальные глупости, в том числе очень длинный язык", – заявил Арестович.

По его информации, российское военное руководство "честно старалось" и снабжало вагнеровцев "по первому разряду", но при их тактике, вооружении, уровне командиров те брали Соледар – "город километра на два" – более пяти месяцев.

"А когда их начали снабжать так же, как обычных десантников и стрелков... Оказывается, "Вагнер" мог воевать только в исключительно благоприятных условиях, которые ему создавали", – подытожил блогер. 

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом писало The Hill.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, на котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов". По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

Сам Пригожин 21 февраля обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ, командующего группировкой российских войск в Украине генерала Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине". Ответ минобороны РФ, которое отрицает обвинения, он назвал "плевком в сторону ЧВК "Вагнер".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, вооружение, наемники, Соледар, боеприпасы, Алексей Арестович, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Павел Дремов, Евгений Пригожин, российские военные, ЧВК, российские оккупанты
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