Арестович: Пригожина российский генералитет начал ставить в стойло. Но самое главное – от него Путин отказался

Арестович: В России история постоянно вызывает к жизни персонажей в стиле Стеньки Разина и Пугачева. Их очень быстро зачищают Фото: Олексій Арестович / Facebook

Комментируя конфликт между минобороны России и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, Арестович назвал его "архетипическим" и вспомнил другие подобные эпизоды в истории России, начиная с отношений царицы Екатерины II с донским казаком Емельяном Пугачевым.

"В России история постоянно вызывает к жизни персонажей в стиле Стеньки Разина и Пугачева. Вольница "русской весны" 2014 года, ["казачий атаман", боевик "ЛНР" Павел] Дремов и все остальные. Которые поверили, что удалые атаманы смогут снова взять Сибирь для батюшки-царя. А потом их очень быстро зачищают... Когда начинают делать заявления космического масштаба и космической же глупости", – сказал Арестович.

По его мнению, Пригожин хоть и входит в окружение президента РФ Владимира Путина, "но по табелю о рангах – на пятой линии с верха". При этом ЧВК "Вагнер" противопоставила себя всей армии РФ и вступила в публичный конфликт с российским генералитетом.

"Вольница закончилась. Я 100% вам даю, что у него не отбирали боеприпасы. Им просто стали давать [столько], сколько и остальной российской армии. И сразу конец. Но если ты расстреливаешь из пулемета портрет начальника Генерального штаба, если ты матом его кроешь, издеваешься, то как он будет реагировать?.. Они начали их [вагнеровцев] ставить в стойло как обычную часть группировки. Но самое главное – от него [от Пригожина] Путин отказался", – подчеркнул Арестович.

Он напомнил, что Путин во время двухчасовой речи перед Федеральным собранием 21 февраля не упомянул в числе воюющих ЧВК "Вагнер".

"Когда он свою речь произносил, он перечислял подразделения. Он не то что ЧВК "Вагнер" не назвал, он даже не сказал "добровольцы". Это значит, что Пригожин проиграл аппаратную борьбу. А почему проиграл? Потому что сказал: "Я вам сейчас покажу, как брать города", – и не взял. А раз не взял... Ему вспомнили все остальные глупости, в том числе очень длинный язык", – заявил Арестович.

По его информации, российское военное руководство "честно старалось" и снабжало вагнеровцев "по первому разряду", но при их тактике, вооружении, уровне командиров те брали Соледар – "город километра на два" – более пяти месяцев.

"А когда их начали снабжать так же, как обычных десантников и стрелков... Оказывается, "Вагнер" мог воевать только в исключительно благоприятных условиях, которые ему создавали", – подытожил блогер.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube