Арестович: Путин дрожит и в жутком расколбасе. Он чувствует, что все высыпается из рук, как песок

"Все: они [союзники Украины] приняли решение, которое стало частью стратегического планирования. Видите количество визитов в Киев? Они сюда [едут] за символическим капиталом. Они набирают здесь баллы. Для очень многих политиков на Западе победа Украины – это уже их личная победа. Аотому что это вся их история пребывания на постах премьера, министра обороны, президента связана напрямую с успехом Украины", – пояснил Арестович.
В свою очередь, поражение Украины или хотя бы неуспех и оставшийся замороженным военный конфликт для западных политиков, вовлеченных в поддержку Украины станет личным неуспехом, добавил он.
На вопрос Гордона, понимает ли Путин необратимость западной поддержки украинской победы Арестович ответил утвердительно.
"Понимает. Поэтому он и дрожит, поэтому и компульсивные движения, поэтому и компульсивные формулировки. Он был в жутком расколбасе, серьезно. Я немножко понимаю в профайлинге и в оценке людей. Он [выступая 20 февраля с посланием Федеральному собранию] был на грани. Это невроз, переходящий в психоз уже. Он же почему и заговорил так? Потому что он чувствует, что высыпается все из рук, как песок", – утверждает украинский блогер.
Арестович обратил внимание, что аудитория, перед которой выступал Путин, тоже понимает ситуацию и чувствует слабость российского лидера.
"Вы видели, как там смотрели некоторые его [jприближенные]?.. Они спали. Скажите: при [советском вожде Иосифе] Сталине мог спать хоть кто-то в президиуме? Что бы с ним было?" – спросил он.
Гордон предположил, что в сталинские времена заснувших во время речи вождя расстреляли бы тут же.
"Вот, вот, вот. А они спят. А чего они спят? Они понимают, что нечего бояться. Все уже: не боятся. Самое страшное произошло: его перестали бояться", – резюмировал Арестович.
21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.
Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал послание Путина его "худшим выступлением за 20 лет". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, выступление Путина показало, что "перспективных решений" в сложившейся ситуации у президента РФ нет. Британская разведка отметила, что, несмотря на общий "воинственный тон", никакой конкретики на тему войны в Украине в речи главы Кремля не прозвучало.
Путин признался, что сам с трудом выслушал бы собственное почти двухчасовое послание.