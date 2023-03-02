Арестович: Путин дрожит и в жутком расколбасе. Он чувствует, что все высыпается из рук, как песок

Путин во время оглашения послания Федеральному собранию был "на грани". По мнению Арестовича, об этом свидетельствует поведение президента РФ Фото: EPA

"Все: они [союзники Украины] приняли решение, которое стало частью стратегического планирования. Видите количество визитов в Киев? Они сюда [едут] за символическим капиталом. Они набирают здесь баллы. Для очень многих политиков на Западе победа Украины – это уже их личная победа. Аотому что это вся их история пребывания на постах премьера, министра обороны, президента связана напрямую с успехом Украины", – пояснил Арестович.

В свою очередь, поражение Украины или хотя бы неуспех и оставшийся замороженным военный конфликт для западных политиков, вовлеченных в поддержку Украины станет личным неуспехом, добавил он.

На вопрос Гордона, понимает ли Путин необратимость западной поддержки украинской победы Арестович ответил утвердительно.

"Понимает. Поэтому он и дрожит, поэтому и компульсивные движения, поэтому и компульсивные формулировки. Он был в жутком расколбасе, серьезно. Я немножко понимаю в профайлинге и в оценке людей. Он [выступая 20 февраля с посланием Федеральному собранию] был на грани. Это невроз, переходящий в психоз уже. Он же почему и заговорил так? Потому что он чувствует, что высыпается все из рук, как песок", – утверждает украинский блогер.

Арестович обратил внимание, что аудитория, перед которой выступал Путин, тоже понимает ситуацию и чувствует слабость российского лидера.

"Вы видели, как там смотрели некоторые его [jприближенные]?.. Они спали. Скажите: при [советском вожде Иосифе] Сталине мог спать хоть кто-то в президиуме? Что бы с ним было?" – спросил он.

Гордон предположил, что в сталинские времена заснувших во время речи вождя расстреляли бы тут же.

"Вот, вот, вот. А они спят. А чего они спят? Они понимают, что нечего бояться. Все уже: не боятся. Самое страшное произошло: его перестали бояться", – резюмировал Арестович.

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