ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Путин дрожит и в жутком расколбасе. Он чувствует, что все высыпается из рук, как песок

 
|
Путин во время оглашения послания Федеральному собранию был "на грани". По мнению Арестовича, об этом свидетельствует поведение президента РФ
Путин во время оглашения послания Федеральному собранию был "на грани". По мнению Арестовича, об этом свидетельствует поведение президента РФ
Фото: EPA

Украинский блогер Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, высказал мнение, что на Западе уже приняты все стратегические решения относительно победы Украины, и президент России Владимир Путин это чувствует – и нервничает.

"Все: они [союзники Украины] приняли решение, которое стало частью стратегического планирования. Видите количество визитов в Киев? Они сюда [едут] за символическим капиталом. Они набирают здесь баллы. Для очень многих политиков на Западе победа Украины – это уже их личная победа. Аотому что это вся их история пребывания на постах премьера, министра обороны, президента связана напрямую с успехом Украины", – пояснил Арестович.

В свою очередь, поражение Украины или хотя бы неуспех и оставшийся замороженным военный конфликт для западных политиков, вовлеченных в поддержку Украины станет личным неуспехом, добавил он.

На вопрос Гордона, понимает ли Путин необратимость западной поддержки украинской победы Арестович ответил утвердительно.

"Понимает. Поэтому он и дрожит, поэтому и компульсивные движения, поэтому и компульсивные формулировки. Он был в жутком расколбасе, серьезно. Я немножко понимаю в профайлинге и в оценке людей. Он [выступая 20 февраля с посланием Федеральному собранию] был на грани. Это невроз, переходящий в психоз уже. Он же почему и заговорил так? Потому что он чувствует, что высыпается все из рук, как песок", – утверждает украинский блогер.

Арестович обратил внимание, что аудитория, перед которой выступал Путин, тоже понимает ситуацию и чувствует слабость российского лидера.

"Вы видели, как там смотрели некоторые его [jприближенные]?.. Они спали. Скажите: при [советском вожде Иосифе] Сталине мог спать хоть кто-то в президиуме? Что бы с ним было?" – спросил он.

Гордон предположил, что в сталинские времена заснувших во время речи вождя расстреляли бы тут же.

"Вот, вот, вот. А они спят. А чего они спят? Они понимают, что нечего бояться. Все уже: не боятся. Самое страшное произошло: его перестали бояться", – резюмировал Арестович.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал послание Путина его "худшим выступлением за 20 лет". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, выступление Путина показало, что "перспективных решений" в сложившейся ситуации у президента РФ нет. Британская разведка отметила, что, несмотря на общий "воинственный тон", никакой конкретики на тему войны в Украине в речи главы Кремля не прозвучало.

Путин признался, что сам с трудом выслушал бы собственное почти двухчасовое послание.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Москва, Кремль, Госдума, оккупация, Алексей Арестович, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, блогер, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах
"Зад сам себя не подтянет". Ефросинина восхитила стройной фигурой, позируя в топе и лосинах
Галина ГРИШИНА
  Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов
  Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов
Галина ГРИШИНА
Журналистка опровергла заявление Бобула о запрете на публикацию скандального интервью
Журналистка опровергла заявление Бобула о запрете на публикацию скандального интервью
Галина ГРИШИНА
Ширан анонсировал "честный" альбом. Артист заменил "идеальные" треки песнями, которые написал, когда у его беременной жены выявили опухоль
Ширан анонсировал "честный" альбом. Артист заменил "идеальные" треки песнями, которые написал, когда у его беременной жены выявили опухоль
Галина ГРИШИНА
I Can Buy Myself Flowers. Хит Сайрус остается на первом месте в Billboard Hot 100. СМИ пишут, что экс-супруг певицы уже обратился в суд
I Can Buy Myself Flowers. Хит Сайрус остается на первом месте в Billboard Hot 100. СМИ пишут, что экс-супруг певицы уже обратился в суд
Галина ГРИШИНА
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
Галина ГРИШИНА
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
Галина ГРИШИНА
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
Галина ГРИШИНА
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Галина ГРИШИНА
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
Галина ГРИШИНА
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
Галина ГРИШИНА
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
Галина ГРИШИНА
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (62047)
2
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (53343)
3
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (48797)
4
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (40016)
5
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (36027)
6
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (34230)
7
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (28203)
8
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (23708)
 
 
 
 