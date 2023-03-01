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Шустер: Послание Путина – жалкое зрелище, это реально стыдно

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Уже "как-то стыдно" издеваться над Путиным (на фото), отметил Шустер
Уже "как-то стыдно" издеваться над Путиным (на фото), отметил Шустер
Фото: EPA

У России в настоящее время нет возможности расширить фронт в войне против Украины. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

Он отметил, что оккупанты и так сужают фронт в Украине, поскольку "держать там 1200 км они точно не могут".

А еще расширять фронт, в том числе в Приднестровье, "они не в состоянии", считает Шустер.

"Это они могут, эти бравады, которые звучат… Ну вы же слышали послание [президента РФ Владимира] Путина. Но это же было реально жалкое зрелище, это реально стыдно, это стыдно для такой страны, как Россия, – подчеркнул телеведущий. – Честно говоря, мне уже как-то стыдно издеваться над Путиным, потому что это как… стрелять в скорую помощь… или там… бить лежачего. Для меня Путин – это очень опасно, я понимаю, все остальное, но это человек, которого обсуждать не надо".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал послание Путина его "худшим выступлением за 20 лет". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, выступление Путина показало, что "перспективных решений" в сложившейся ситуации у президента РФ нет. Британская разведка отметила, что, несмотря на общий "воинственный тон", никакой конкретики на тему войны в Украине в речи главы Кремля не прозвучало.

Путин признался, что с трудом выслушал бы собственное почти двухчасовое послание Федеральному собранию РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, Приднестровье, Алеся Бацман, война России против Украины, президент, телеведущий, интервью, Федеральное собрание
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