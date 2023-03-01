Шустер: Послание Путина – жалкое зрелище, это реально стыдно

Он отметил, что оккупанты и так сужают фронт в Украине, поскольку "держать там 1200 км они точно не могут".

А еще расширять фронт, в том числе в Приднестровье, "они не в состоянии", считает Шустер.

"Это они могут, эти бравады, которые звучат… Ну вы же слышали послание [президента РФ Владимира] Путина. Но это же было реально жалкое зрелище, это реально стыдно, это стыдно для такой страны, как Россия, – подчеркнул телеведущий. – Честно говоря, мне уже как-то стыдно издеваться над Путиным, потому что это как… стрелять в скорую помощь… или там… бить лежачего. Для меня Путин – это очень опасно, я понимаю, все остальное, но это человек, которого обсуждать не надо".

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