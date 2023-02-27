Спикер сил обороны юга Украины: Высадка десанта РФ в Приднестровье невозможна априори

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь для этого необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им разрешит?! Те силы, которые сейчас сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за теми сообщениями относительно их мощности, которые распространяет российская пропаганда. Мы со своей стороны границы и позиции понимаем, что наш отпор будет абсолютно мощным. Наши силы, сосредоточенные вдоль границы, адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна, если они [военные РФ] отчаянно рвутся", – сказала она.
23 февраля минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". В минобороны Молдовы опровергли заявление российского оборонного ведомства.
По оценке американского Института исследования войны, РФ может готовить атаку под чужим флагом в районе Приднестровья.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.