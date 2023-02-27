Спикер сил обороны юга Украины: Высадка десанта РФ в Приднестровье невозможна априори

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь для этого необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им разрешит?! Те силы, которые сейчас сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за теми сообщениями относительно их мощности, которые распространяет российская пропаганда. Мы со своей стороны границы и позиции понимаем, что наш отпор будет абсолютно мощным. Наши силы, сосредоточенные вдоль границы, адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна, если они [военные РФ] отчаянно рвутся", – сказала она.

23 февраля минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". В минобороны Молдовы опровергли заявление российского оборонного ведомства.

По оценке американского Института исследования войны, РФ может готовить атаку под чужим флагом в районе Приднестровья.