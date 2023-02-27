Депутат правящей партии Молдовы заявил, что Украина имеет право ударить по Приднестровью

"Война – это дело кровавое, жестокое и непредсказуемое, поэтому сохраняется риск удара в спину Украине из Приднестровья, то есть с территории Молдовы. И Украину раздражает то, что она вынуждена держать военные подразделения в этом регионе", – сказал Нантой.
Угрозу нападения российских сил из той части Молдовы депутат считает не первостепенной, но реальной. Однако Киев вряд ли первым использует силу, в том числе благодаря публичной позиции властей Молдовы и президента Майи Санду, которая заняла сторону Украины в конфликте с РФ.
"Сейчас существует откровенный конструктивный диалог между Украиной и Молдовой. И есть официальная позиция Молдовы о том, что "приднестровский конфликт" – это не тот конфликт, который нужно решать военными методами. Украина не будет начинать военную операцию в Приднестровье: и потому, что есть диалог между Киевом и Кишиневом, и потому, что сегодня ситуация на фронте такова, что эта операция не нужна", – объяснил нардеп.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.
23 февраля минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ".
В минобороны Молдовы опровергли заявление российского оборонного ведомства. "Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра", – сообщило минобороны Молдовы.