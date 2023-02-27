Депутат правящей партии Молдовы заявил, что Украина имеет право ударить по Приднестровью

Угрозу нападения российских сил из Приднестровья Нантой считает не первостепенной, но реальной Фото: Oazu Nantoi / Facebook

По его словам, на данный момент сохраняется риск атаки с ее территории и ситуация позволяет Киеву превентивно использовать силу для самозащиты.

"Война – это дело кровавое, жестокое и непредсказуемое, поэтому сохраняется риск удара в спину Украине из Приднестровья, то есть с территории Молдовы. И Украину раздражает то, что она вынуждена держать военные подразделения в этом регионе", – сказал Нантой.

Угрозу нападения российских сил из той части Молдовы депутат считает не первостепенной, но реальной. Однако Киев вряд ли первым использует силу, в том числе благодаря публичной позиции властей Молдовы и президента Майи Санду, которая заняла сторону Украины в конфликте с РФ.

"Сейчас существует откровенный конструктивный диалог между Украиной и Молдовой. И есть официальная позиция Молдовы о том, что "приднестровский конфликт" – это не тот конфликт, который нужно решать военными методами. Украина не будет начинать военную операцию в Приднестровье: и потому, что есть диалог между Киевом и Кишиневом, и потому, что сегодня ситуация на фронте такова, что эта операция не нужна", – объяснил нардеп.