В МИД России заявили, что атака на Приднестровье будет нападением на РФ, и пригрозили "адекватным" ответом

В российском МИД указали, что "последовательно" выступают за "решение любых вопросов политико-дипломатическим путем" Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Соответствующее заявление опубликовано 24 февраля на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД рассказали, что российское минобороны якобы зафиксировало "значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений" вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, а также "развертывание артиллерии на огневых позициях", "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ".

"Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что ВС РФ адекватно отреагируют на провокацию… если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна, – сказано в сообщении. – Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться… как нападение на РФ".

23 февраля минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ".

В минобороны Молдовы опровергли заявление российского оборонного ведомства. "Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра", – сообщило минобороны Молдовы.

В Одесской ОВА заявили, что российские оккупанты паникуют.