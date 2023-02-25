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В МИД России заявили, что атака на Приднестровье будет нападением на РФ, и пригрозили "адекватным" ответом

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В российском МИД указали, что "последовательно" выступают за "решение любых вопросов политико-дипломатическим путем"
В российском МИД указали, что "последовательно" выступают за "решение любых вопросов политико-дипломатическим путем"
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В МИД России "предостерегли" США, НАТО и Украину от "авантюрных шагов" против непризнанного Приднестровья и пригрозили "адекватным" ответом.

Соответствующее заявление опубликовано 24 февраля на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД рассказали, что российское минобороны якобы зафиксировало "значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений" вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, а также "развертывание артиллерии на огневых позициях", "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ".

"Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что ВС РФ адекватно отреагируют на провокацию… если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна, – сказано в сообщении. – Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться… как нападение на РФ".

23 февраля минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ".

В минобороны Молдовы опровергли заявление российского оборонного ведомства. "Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра", – сообщило минобороны Молдовы.

В Одесской ОВА заявили, что российские оккупанты паникуют.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Молдова, Приднестровье, военные, МИД России, провокации, нападение, угрозы, артиллерия, ВСУ, минобороны РФ, паника, российские оккупанты
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