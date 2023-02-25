ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может готовить провокации под чужим флагом на границе Черниговской области с Беларусью и в Молдове – ISW

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ISW считают, что РФ может готовить провокации на границах Украины с Беларусью и непризнанным Приднестровьем
В ISW считают, что РФ может готовить провокации на границах Украины с Беларусью и непризнанным Приднестровьем
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты, вероятно, создают условия для операций под чужим флагом на международной границе Черниговской области и в Молдове на границе Украины с непризнаным Приднестровьем. Об этом американский Институт исследования войны (ISW) написал в оперативном анализе 23 февраля.

"Украинское оперативное командование "Север" заявило, что украинская разведка уже зафиксировала российские колонны с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, напоминающую ту, что носят украинские военные, в районы вблизи границы с Черниговской областью. Командование заявило, что целью этих операций под ложным флагом будет обвинение украинских сил в нарушении территориальной целостности неуказанной страны, что, скорее всего, относится к Беларуси", – говорится в сводке.

В ISW также отметили, что Кремль может готовить атаки под чужим флагом, чтобы принудить Беларусь к войне после заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.

"Россия стремится вынудить Лукашенко к действиям или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева. Такая операция под чужим флагом также может быть направлена на то, чтобы зафиксировать украинские силы на северной границе, чтобы ослабить оборону Украины на востоке Украины и подготовиться к контрнаступательным операциям", – отмечают аналитики.

В Институте исследования войны считают, что Кремль также создает информационные условия для проведения операции под чужим флагом в оккупированном Приднестровье (Молдова), о чем говорят заявления минобороны РФ о якобы планах украинских сил провести вооруженную провокацию против Приднестровья.

Аналитики считают, что распространение минобороны РФ этих фейков не является сигналом о том, что Россия намерено атаковать Молдову – на это у нее нет военного потенциала. Однако эта информационная компания со стороны РФ может указывать на эскалацию ее непрекращающихся попыток подрыва молдавской государственности, резюмируют в ISW.

Контекст:

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.

Теги: Беларусь, Молдова, Александр Лукашенко, Приднестровье, оккупация, министерство обороны РФ, провокации, Черниговская область, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
Галина ГРИШИНА
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (181821)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (129244)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (87939)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (42059)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36624)
6
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (24936)
7
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (23044)
8
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (22996)
 
 
 
 