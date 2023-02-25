Россия может готовить провокации под чужим флагом на границе Черниговской области с Беларусью и в Молдове – ISW

В ISW считают, что РФ может готовить провокации на границах Украины с Беларусью и непризнанным Приднестровьем Фото: EPA (иллюстративное)

"Украинское оперативное командование "Север" заявило, что украинская разведка уже зафиксировала российские колонны с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, напоминающую ту, что носят украинские военные, в районы вблизи границы с Черниговской областью. Командование заявило, что целью этих операций под ложным флагом будет обвинение украинских сил в нарушении территориальной целостности неуказанной страны, что, скорее всего, относится к Беларуси", – говорится в сводке.

В ISW также отметили, что Кремль может готовить атаки под чужим флагом, чтобы принудить Беларусь к войне после заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.

"Россия стремится вынудить Лукашенко к действиям или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева. Такая операция под чужим флагом также может быть направлена на то, чтобы зафиксировать украинские силы на северной границе, чтобы ослабить оборону Украины на востоке Украины и подготовиться к контрнаступательным операциям", – отмечают аналитики.

В Институте исследования войны считают, что Кремль также создает информационные условия для проведения операции под чужим флагом в оккупированном Приднестровье (Молдова), о чем говорят заявления минобороны РФ о якобы планах украинских сил провести вооруженную провокацию против Приднестровья.

Аналитики считают, что распространение минобороны РФ этих фейков не является сигналом о том, что Россия намерено атаковать Молдову – на это у нее нет военного потенциала. Однако эта информационная компания со стороны РФ может указывать на эскалацию ее непрекращающихся попыток подрыва молдавской государственности, резюмируют в ISW.