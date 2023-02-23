У границы с Черниговской областью замечены неизвестные в "пикселе". ОК "Север" предупреждает о возможной провокации РФ

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, которая была одета в "пиксель", похожий на форму Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В ОК подчеркнули, что украинские военные держат ситуацию под контролем, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели.

"Каждый воин придерживается общепринятых правил ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", – добавили в командовании.