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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне запустили противотанковую ракету по гражданскому автомобилю, развозившему хлеб в Сумской области, двое раненых – ОВА

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В результате обстрелов повреждена дорога, админздание и жилые дома
В результате обстрелов повреждена дорога, админздание и жилые дома
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

Российские оккупанты в течение дня 22 февраля обстреляли шесть общин Сумской области, есть раненые и разрушения инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

В Эсманской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Новослободской, Хотинской общинах зафиксировали более 89 прилетов: 80 – минометных, восемь – из артиллерии и один – с помощью противотанковой управляемой ракеты.

"В 13.30 с территории России была выпущена противотанковая управляемая ракета вблизи села Водолаги Хотинской общины. В результате попадания по гражданскому автомобилю "Газель" для развоза хлеба водитель и пассажир получили ранения. Им была оказана медицинская помощь", – сказано в сообщении.

По Эсманской общине в течение дня россияне били из минометов – 40 прилетов. В результате минометного обстрела повреждена дорога, админздание частного предприятия и два жилых дома в селе Сопич.

В Белопольской общине оккупанты несколько раз обстреляли из минометов село Рыжовка. Повреждены четыре частных жилых дома. Также семь мин прилетело по еще одному населенному пункту.

Территорию Юнаковской общины враг обстреливал из самоходной артиллерийской установки – восемь прилетов.

В Краснопольской и Новослободской общине также зафиксированы минометные обстрелы.

В течение ночи были артобстрелы территории Эсманской общины – 31 прилет, но разрушений инфраструктуры и потерь среди мирных жителей нет, добавили утром 23 февраля в ОВА. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

17 февраля в Сумской ОВА опровергли заявления о 10 тыс. оккупантов на границе РФ с областью.

Теги: Сумская область, хлеб, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракета, разрушения, автомобиль, миномет
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