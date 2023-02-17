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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской ОГА опровергли заявления о 10 тыс. оккупантов на границе с областью

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10 тыс. российских военных на границе с Сумской областью это ИПСО, считают в Сумской ОВА
10 тыс. российских военных на границе с Сумской областью – это ИПСО, считают в Сумской ОВА
Фото: mil.ru

Информация о 10 тыс. российских военнослужащих, якобы развернутых на границе с Сумской областью, не соответствует действительности, заявила 17 февраля в Telegram пресс-служба Сумской ОВА.

"По состоянию на сегодня, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумской областью не зафиксирована", – сказано в сообщении.

В ОВА добавили, что уже обратились в правоохранительные органы для проверки источников информации о якобы большой группировке россиян на границе с областью.

В администрации отмечают, что вброс информации о развертывании большого количества оккупантов, вероятно, является информационно-психологической спецоперацией россиян.

17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что В РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

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