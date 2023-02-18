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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты тремя ракетами ударили по Сумской области, одну сбила ПВО – ОВА

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Одна из российских ракет была уничтожена системой ПВО, еще две типа "С-300" попали по пгт. Краснополье, отметили в Сумской ОВА
Одна из российских ракет была уничтожена системой ПВО, еще две типа "С-300" попали по пгт. Краснополье, отметили в Сумской ОВА
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска 17 февраля нанесли ракетные удары по территории Сумской области.

Об этом сообщается в Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).

"Сегодня на нашу область с территории России было выпущено три ракеты. Одна из ракет была уничтожена системой ПВО. Еще две ракеты типа "С-300" попали по пгт. Краснополье, – говорится в сообщении. – В результате… ракетного удара повреждены окна в одном из зданий Краснополья".

Кроме того, в течение дня оккупанты из минометов, РСЗО и артиллерии обстреляли семь территориальных общин области: Эсманской, Юнаковской, Хотинской, Краснопольской, Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской.

"Было зафиксировано более 120 прилетов", – указали в Сумской ОВА.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid02N545GpiwkxAfyJe9CYyfQTxFi52CKDnKzYnqGz3Lpuf3kwpxDF1azDCwFA58jTXbl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

17 февраля в Сумской ОВА опровергли заявления о 10 тыс. оккупантов на границе РФ с областью.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, граница, ПВО, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Глухов, Сумская ОГА, миномет, российские оккупанты, Краснополье
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