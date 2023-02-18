Оккупанты тремя ракетами ударили по Сумской области, одну сбила ПВО – ОВА

Одна из российских ракет была уничтожена системой ПВО, еще две типа "С-300" попали по пгт. Краснополье, отметили в Сумской ОВА Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Facebook

Об этом сообщается в Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).

"Сегодня на нашу область с территории России было выпущено три ракеты. Одна из ракет была уничтожена системой ПВО. Еще две ракеты типа "С-300" попали по пгт. Краснополье, – говорится в сообщении. – В результате… ракетного удара повреждены окна в одном из зданий Краснополья".

Кроме того, в течение дня оккупанты из минометов, РСЗО и артиллерии обстреляли семь территориальных общин области: Эсманской, Юнаковской, Хотинской, Краснопольской, Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской.

"Было зафиксировано более 120 прилетов", – указали в Сумской ОВА.