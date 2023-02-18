Оккупанты тремя ракетами ударили по Сумской области, одну сбила ПВО – ОВА

Об этом сообщается в Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).
"Сегодня на нашу область с территории России было выпущено три ракеты. Одна из ракет была уничтожена системой ПВО. Еще две ракеты типа "С-300" попали по пгт. Краснополье, – говорится в сообщении. – В результате… ракетного удара повреждены окна в одном из зданий Краснополья".
Кроме того, в течение дня оккупанты из минометов, РСЗО и артиллерии обстреляли семь территориальных общин области: Эсманской, Юнаковской, Хотинской, Краснопольской, Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской.
"Было зафиксировано более 120 прилетов", – указали в Сумской ОВА.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.
17 февраля в Сумской ОВА опровергли заявления о 10 тыс. оккупантов на границе РФ с областью.