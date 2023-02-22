Россияне включили украинскую связь на оккупированных территориях для прослушки разговоров местных жителей – мэр Мелитополя

По его словам, несколько недель назад россияне привезли в Мелитополь локационную станцию, которая может прослушивать мобильную связь и контролировать трафик мобильного интернета. Местами они включили украинскую связь – таким образом надеются выявить украинских патриотов или хотя бы подслушать о чем и с кем общаются люди, заявил Федоров.

"Это такая же провокация, как и несколько месяцев назад с российскими военными авто, на которые они устанавливали украинские номера и флаги и ездили по селам, чтобы обнаружить тех, кто будет радоваться украинским воинам", – сказал он.

Федоров призвал жителей оккупированных территорий быть как можно более осмотрительными.