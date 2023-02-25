"Есть хороший потенциал для развития отношений". Шмыгаль провел онлайн-встречу с новым премьер-министром Молдовы

Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе, интеграцию в Европейский союз, совместные проекты трансграничного сотрудничества и поддержку Украины в связи с полномасштабной агрессией России.

"У Украины и Молдовы есть хороший потенциал для развития наших отношений во многих областях. Энергетика, логистика и транзит, трансграничное сотрудничество, совместное движение в ЕС. Мы готовы усиливать наше сотрудничество с правительством Молдовы в этих и других областях", – заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина поддерживает позицию Молдовы относительно необходимости вывода российских войск с территории Приднестровья. Шмыгаль поблагодарил народ Молдовы и ее политическое руководство за помощь Украине во время войны, в частности за то, что они приютили украинских беженцев.

Также Шмыгаль пригласил Речана посетить Киев.

В свою очередь, Речан подчеркнул, что Молдова остается надежным другом для Украины и готова поддерживать формулу мира, представленную президентом Украины Владимиром Зеленским, отметили в Кабмине.

Фото: gov.md

Речан также поблагодарил украинский народ "за твердость, с которой он защищает свои границы, а также всю Европу", сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

Он подчеркнул, что власти продолжают прилагать усилия для интеграции украинских беженцев в общество Молдовы, в детские сады, школы и социальные проекты.

Премьер Молдовы выразил убежденность, что сотрудничество между странами будут нарастать, а повестка совместной деятельности – расширяться, в том числе в части межведомственного сотрудничества в сферах энергетики, безопасности, инфраструктуры и транспорта.

"Я надеюсь, что несмотря на вызовы и события последнего периода, Украина и мир победят", – добавил Речан.