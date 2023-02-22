Путин своим посланием попытался "выиграть больше времени" для затяжной войны в Украине – ISW

Отмечается, что президент страны-оккупанта при этом усилил несколько давних риторических линий, используемых им относительно вторжения в Украину и противостояния с Западом, в попытке "выиграть больше пространства и времени" для затяжной войны.

"Речь Путина, в частности, возобновила несколько давних российских информационных операций по оправданию войны и не представила никаких изменений в российском риторическом позиционировании относительно войны", – сказано в анализе.

В ISW перечислили стандартные нарративы Путина, который, в частности, заявил, что РФ начала "специальную военную операцию" в Украине год назад якобы для того, чтобы защитить людей на "исторических землях России", обеспечить внутреннюю безопасность РФ, устранить угрозу со стороны украинского "неонацистского режима", который, по его словам, "существует с 2014 года".

Также глава Кремля, констатируют аналитики, в очередной раз обвинил "коллективный Запад" в вооружении Украины и размещении баз и биолабораторий вблизи российских границ.

В Институте исследования войны полагают, что российский лидер мог бы использовать свое послание, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения – например, объявить очередную официальную волну частичной мобилизации, переопределить "специальную военную операцию" как официальную войну или принять дополнительные меры для мобилизации российской оборонно-промышленной базы более конкретным способом.

"Вероятно, [Путин сказал очень мало по существу] для того, чтобы создать информационные предпосылки для затяжной войны в Украине, не артикулируя конкретные временные цели и представляя войну как экзистенциальную для российского населения", – отметили аналитики ISW.

По их мнению, заявление о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) привлекло больше внимания, чем относительно шаблонное содержание остальной части выступления.

"Путин сделал это заявление для того, чтобы вновь ввести ядерную риторику в информационное пространство, тем самым отвлечь от бессодержательности остальной части своего выступления", – считают эксперты.

В ISW отметили, что многие российские военные блогеры, комментируя послание, раскритиковали выступление Путина как "шаблонное" и осудили его неспособность использовать свою речь для выдвижения новых целей войны, изложения новых мер поддержки войны или привлечения российских властей к ответственности за их многочисленные военные неудачи.