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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин своим посланием попытался "выиграть больше времени" для затяжной войны в Украине – ISW

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"Патриотический" сегмент российских соцсетей раскритиковал послание Путина за бессодержательность, отметили в ISW
"Патриотический" сегмент российских соцсетей раскритиковал послание Путина за бессодержательность, отметили в ISW
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию не сформулировал конкретных целей или намерений относительно развязанной им войны в Украине. Об этом американский Институт исследования войны (ISW) написал в оперативном анализе 21 февраля.

Отмечается, что президент страны-оккупанта при этом усилил несколько давних риторических линий, используемых им относительно вторжения в Украину и противостояния с Западом, в попытке "выиграть больше пространства и времени" для затяжной войны.

"Речь Путина, в частности, возобновила несколько давних российских информационных операций по оправданию войны и не представила никаких изменений в российском риторическом позиционировании относительно войны", – сказано в анализе.

В ISW перечислили стандартные нарративы Путина, который, в частности, заявил, что РФ начала "специальную военную операцию" в Украине год назад якобы для того, чтобы защитить людей на "исторических землях России", обеспечить внутреннюю безопасность РФ, устранить угрозу со стороны украинского "неонацистского режима", который, по его словам, "существует с 2014 года".

Также глава Кремля, констатируют аналитики, в очередной раз обвинил "коллективный Запад" в вооружении Украины и размещении баз и биолабораторий вблизи российских границ.

В Институте исследования войны полагают, что российский лидер мог бы использовать свое послание, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения – например, объявить очередную официальную волну частичной мобилизации, переопределить "специальную военную операцию" как официальную войну или принять дополнительные меры для мобилизации российской оборонно-промышленной базы более конкретным способом.

"Вероятно, [Путин сказал очень мало по существу] для того, чтобы создать информационные предпосылки для затяжной войны в Украине, не артикулируя конкретные временные цели и представляя войну как экзистенциальную для российского населения", – отметили аналитики ISW.

По их мнению, заявление о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) привлекло больше внимания, чем относительно шаблонное содержание остальной части выступления.

"Путин сделал это заявление для того, чтобы вновь ввести ядерную риторику в информационное пространство, тем самым отвлечь от бессодержательности остальной части своего выступления", – считают эксперты.

В ISW отметили, что многие российские военные блогеры, комментируя послание, раскритиковали выступление Путина как "шаблонное" и осудили его неспособность использовать свою речь для выдвижения новых целей войны, изложения новых мер поддержки войны или привлечения российских властей к ответственности за их многочисленные военные неудачи.

Контекст:

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал послание Путина его "худшим выступлением за 20 лет". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, выступление Путина показало, что "перспективных решений" в сложившейся ситуации у президента РФ нет. Британская разведка отметила, что, несмотря на общий "воинственный тон", никакой конкретики на тему войны в Украине в речи главы Кремля не прозвучало.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, Кремль, оккупация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, деоккупация, ISW
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