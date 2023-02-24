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Путин признался, что с трудом выслушал бы собственное послание

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Путин считает, что его послание Федеральному собранию было тяжело слушать
Путин считает, что его послание Федеральному собранию было тяжело слушать
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил, что ему было бы тяжело выслушать собственное почти двухчасовое послание Федеральному собранию, которое он оглашал 20 февраля. Об этом 23 февраля в Telegram сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать – легче, чем слушать", – цитирует Путина ТАСС, утверждая, что президент страны-оккупанта шутил.

Контекст:

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал послание Путина его "худшим выступлением за 20 лет". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, выступление Путина показало, что "перспективных решений" в сложившейся ситуации у президента РФ нет. Британская разведка отметила, что, несмотря на общий "воинственный тон", никакой конкретики на тему войны в Украине в речи главы Кремля не прозвучало.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, Кремль, политика, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, российские оккупанты
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