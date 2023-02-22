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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Эстонии о речи Путина: Сталин, должно быть, улыбнулся в могиле

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Карис: Если кто-то думал, что Россия заинтересована в мире в ближайшее время, подумайте еще раз
Карис: Если кто-то думал, что Россия заинтересована в мире в ближайшее время, подумайте еще раз
Фото: EPA

Россия не заинтересована в мире, это следует из речи президента РФ Владимира Путина, с которой он выступит 21 февраля. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в Twitter.

"Если кто-то думал, что Россия заинтересована в мире в ближайшее время, подумайте еще раз. Сегодняшняя [21 февраля] речь дала понять – цели Москвы неизменны, они готовы к долгой и враждебной конфронтации с Западом и не будут терпеть внутреннее несогласие. [Советский диктатор Иосиф] Сталин, должно быть, улыбнулся в своей могиле", – заявил он.

Контекст:

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал послание Путина его "худшим выступлением за 20 лет". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, выступление Путина показало, что "перспективных решений" в сложившейся ситуации у президента РФ нет. Британская разведка отметила, что, несмотря на общий "воинственный тон", никакой конкретики на тему войны в Украине в речи главы Кремля не прозвучало.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Эстония, война России против Украины, Алар Карис
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