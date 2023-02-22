Во время выступления Путина на стадионе в Москве поблизости был развернут комплекс ПВО. Видео

"На Воробьевых горах напротив "Лужников" заметили установку ПВО. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил "Дождю", что это комплекс [ПВО] "Панцирь-С1". По его словам, раньше о наличии ПВО рядом с "Лужниками" он не слышал, но в контексте установки таких же комплексов в Ново-Огарево возле резиденции Путина, на крыше здания минобороны и на крыше офис-центра неподалеку от Кремля размещение ПВО во время подобных мероприятий в Москве, вероятно, стало нормальной практикой", – говорится в сообщении.

Телеканал также разместил ролик, в котором виден комплекс ПВО с работающим радаром.

На "Лужниках" Путин, согласно стенограмме издания "Медуза", в частности, в очередной раз назвал вторжение российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, "специальной военной операцией" и заявил, что именно в ее рамках "собрались здесь на праздничное мероприятие". Путин утверждает, что бои идут за неких "наших людей" на неких "исторических рубежах".