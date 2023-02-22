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Во время выступления Путина на стадионе в Москве поблизости был развернут комплекс ПВО. Видео

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Эксперт идентифицировал комплекс как "Панцирь-С1"
Эксперт идентифицировал комплекс как "Панцирь-С1"
Фото: wikipedia.org (архив)

Напротив стадиона "Лужники" в Москве, где 22 февраля на концерте-митинге в честь российских военных выступил президент РФ Владимир Путин, была развернута система противовоздушной обороны. Об этом информирует в Telegram российский телеканал "Дождь".

"На Воробьевых горах напротив "Лужников" заметили установку ПВО. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил "Дождю", что это комплекс [ПВО] "Панцирь-С1". По его словам, раньше о наличии ПВО рядом с "Лужниками" он не слышал, но в контексте установки таких же комплексов в Ново-Огарево возле резиденции Путина, на крыше здания минобороны и на крыше офис-центра неподалеку от Кремля размещение ПВО во время подобных мероприятий в Москве, вероятно, стало нормальной практикой", – говорится в сообщении.

Телеканал также разместил ролик, в котором виден комплекс ПВО с работающим радаром.

На "Лужниках" Путин, согласно стенограмме издания "Медуза"в частности, в очередной раз назвал вторжение российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, "специальной военной операцией" и заявил, что именно в ее рамках "собрались здесь на праздничное мероприятие". Путин утверждает, что бои идут за неких "наших людей" на неких "исторических рубежах".

Контекст:

В январе российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в центре Москвы и возле резиденции Путина в Ново-Огарево начали размещать системы ПВО, в том числе прямо на крышах зданий. 

Когда именно были установлены эти системы, не сообщается. Журналисты издания The Moscow Times предположили, что это произошло "в районе Нового года". Фотографии, на которых можно рассмотреть ЗРК на крыше здания министерства обороны, россияне выкладывали в соцсетях еще в конце 2022 года. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 25 января заявил, что системы разворачивают не только в Москве, а везде, где может находиться Путин. Но, по его словам, российской власти это не поможет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Москва, стадион, ПВО, Лужники, Панцирь-С
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