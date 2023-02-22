Подоляк о Путине в "Лужниках": Празднование годовщины геноцида украинцев – явное психическое отклонение

"Безусловно, после войны РФ и российское общество обязательно станут объектом для психомедицинских исследований. Потому что собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев – это явное психическое отклонение", – написал он.
Безумовно, після війни Рф і російське суспільство обов’язково стануть об’єктом для психомедичних досліджень. Бо зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців – це явне психічне відхилення.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 22, 2023
Речь Путина на стадионе "Лужники", где проходил концерт-митинг, опубликовала "Медуза". Глава Кремля, в частности, в очередной раз назвал вторжение российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, "специальной военной операцией" и заявил что именно в ее рамках "собрались здесь на праздничное мероприятие". Путин утверждает, что бои идут за неких "наших людей" на неких "исторических рубежах".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действий за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.