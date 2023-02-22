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Подоляк о Путине в "Лужниках": Празднование годовщины геноцида украинцев – явное психическое отклонение

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Путин заявил в "Лужниках", что празднование проходит в рамках "спецоперации"
Путин заявил в "Лужниках", что празднование проходит в рамках "спецоперации"
Фото: ЕРА

Выступление 22 февраля на московском стадионе "Лужники" президента РФ Владимира Путина свидетельствует о проблемах с психикой у россиян. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Безусловно, после войны РФ и российское общество обязательно станут объектом для психомедицинских исследований. Потому что собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев – это явное психическое отклонение", – написал он.

Речь Путина на стадионе "Лужники", где проходил концерт-митинг, опубликовала "Медуза". Глава Кремля, в частности, в очередной раз назвал вторжение российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, "специальной военной операцией" и заявил что именно в ее рамках "собрались здесь на праздничное мероприятие". Путин утверждает, что бои идут за неких "наших людей" на неких "исторических рубежах".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действий за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, геноцид, вторжение, война России против Украины, Лужники, Михаил Подоляк, россияне
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