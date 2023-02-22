Подоляк о Путине в "Лужниках": Празднование годовщины геноцида украинцев – явное психическое отклонение

"Безусловно, после войны РФ и российское общество обязательно станут объектом для психомедицинских исследований. Потому что собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев – это явное психическое отклонение", – написал он.

Безумовно, після війни Рф і російське суспільство обов’язково стануть об’єктом для психомедичних досліджень. Бо зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців – це явне психічне відхилення. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 22, 2023

Речь Путина на стадионе "Лужники", где проходил концерт-митинг, опубликовала "Медуза". Глава Кремля, в частности, в очередной раз назвал вторжение российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, "специальной военной операцией" и заявил что именно в ее рамках "собрались здесь на праздничное мероприятие". Путин утверждает, что бои идут за неких "наших людей" на неких "исторических рубежах".

Война России против Украины. Главное (обновляется)