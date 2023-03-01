Яценюк о выступлении Путина: Обращение к холопам, в зале – “прекрасные” лица. Я таких морд не видел с дремучих времен Советского Союза

Гордон попросил Яценюка оценить высказывание российского оппозиционера Михаила Ходорковского.

"Не надо снимать ответственность с Путина и его режима и переводить ее на всех россиян. Он этого и добивается. Он хочет превращения этой войны из войны Путина и его режима в войну народную. Но не может этого достичь. Давайте не будем ему помогать". Это, кстати, перекликается с тем, что [президент США Джо] Байден сказал. Что есть Путин и его режим, а есть народ, и не нужно их объединять. Что вы по этому поводу думаете?", – спросил основатель издания "ГОРДОН".

Украинский экс-премьер назвал слова Ходорковского "классической дипломатической риторикой", стандартной для коммуникации со страной, где у власти – недружественный режим.

"Я вам хочу напомнить, что такая риторика была во времена Советского Союза. Когда советский режим был врагом, но западные страны посылали сигналы, что народ, проживающий в Советском Союзе, не враг", – сказал он.

При этом Яценюк призвал не забывать о фактах.

"Владимир Путин начал ужасную агрессию против Украины. Он лично дал указание, он ответственен за акт агрессии, за преступления против человечности и за военные преступления, совершаемые в Украине. Путин поддерживается русским населением. Эти 50 или 70% россиян несут солидарную ответственность с Путиным. При всем уважении к господину Ходорковскому", – убежден бывший глава украинского Кабмина..

Те россияне, которые 22 февраля пришли в "Лужники" на митинг в поддержку войны с участием Путина, также несут ответственность, считает он..

"Хотя там, по-моему, забавная история. Оказывается, было 200 тыс. в "Лужниках". Вам ничего эта цифра не говорит? Мне эта цифра резонирует с цифрой в 200 тыс. потерь России в войне против Украины. Там мог быть или пустой стадион, чтобы он вышел на пустой стадион, и это тогда было бы понятно, что такой стадион он лично убил. Или 200 тыс. трупов", – предположил лидер партии "Народный фронт".

Российский лидер, как считает Яценюк, пытается превратить инициированное им самим полномасштабное вторжение в Украину в "священную войну".

"Кстати, я смотрел его обращение к холопам. "Прекрасные лица" находятся в зале. Я таких морд не видел с самых дремучих времен Советского Союза. И этих интеллектуалов, просвещенных великодержавников. Я таких морд еще не видел. Там на каждом нарисовано, кто он. Но интересно было, чем он кончил. У него фраза была: "За победу, за семью". Не хватало только одного", – поделился лидер партии "Народный фронт".

Гордон предположил, что не хватало характерного для времен эпохи культа личности советского вождя Иосифа Сталина клича: "За Сталина!"

"Правильно. "За Путина". Он сам не знает, что делать. Я увидел, что и его элиты так называемые сами не знают, что делать. Было в медиа, что [председатель Совета федерации Валентина] Матвиенко, еще одно чудовище, которое, кстати, имеет украинские корни… Она на ухо говорит премьеру [РФ Михаилу Мишустину]. И по губам, вы же знаете, что можно с вероятностью 99% расшифровать, что сказал человек. Что она ему на ухо сказала… Там был текст. Я не могу его произнести. И она вроде бы сделала это дважды", – сказал Яценюк.

Гордон в ответ уточнил, что Матвиенко в адрес Путина на видео, о котором упомянул экс-премьер Украины, произносит слово "пиз…ит", то есть – "обманывает".

Яценюк добавил, что смотрит все выступления Путина.

"Врага нужно знать. Я на них [речи российского лидера] всегда смотрю реалистично, понимая угрозу, которую эта страна несет", – подытожил он.

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