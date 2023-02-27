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Путин допустил возможность исчезновения "русского этноса": Будут московиты какие-то, уральцы

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Путин считает, что Запад хочет развалить Россию, и говорит, что соответствующие планы "написаны на бумажке"
Путин считает, что Запад хочет развалить Россию, и говорит, что соответствующие планы "написаны на бумажке"
Скриншот: ЗАРУБИН / Telegram

Президент РФ Владимир Путин считает, что в случае развала России российский народ может исчезнуть. Об этом он заявил в интервью пропагандистам канала "Россия 1", опубликованном 26 февраля.

Путин считает, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". После этого, по его мнению, отдельные части РФ могут принять в цивилизованное общество. 

"Может быть, нас и примут в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, чтобы помыкать этими частями. И поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, может ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в таком виде, в каком есть сегодня. Будут московиты какие-то, уральцы", – сказал глава Кремля. 

Он заявил, что такие "планы были", но РФ "старалась об этом не говорить" якобы из партнерских соображений. "Но это же все есть, все написано на бумажке", – добавил Путин. 

"Раскассировать" – военный термин, который означает "расформировать". 

По наблюдению "ВВС News Україна", Путин впервые допустил исчезновение "русского этноса". 

Глава Кремля не привел никаких доказательств своим утверждениям о якобы целях Запада добиться распада России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал мнение, что Россия не распадется после того, как потерпит поражение в войне против Украины.

"Россия не исчезнет. Россия – великий народ. Мы ничего не имеем против россиян, они тоже страдают от этой войны, они теряют жизни. И они теряют экономические возможности, теряют благополучие. И Россия останется по окончании войны. Но мы должны начать думать над тем, как можно восстановить мир и безопасность в Европе. И это должно когда-то произойти – и чем скорее, тем лучше. И мы должны подумать как. А Россия... Кто будет представлять Россию после войны? Кто знает?" – отметил он в интервью, вышедшем 24 февраля. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Кремль, война России против Украины, россияне
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