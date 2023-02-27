Глава МИД Литвы: Путин объявил крестовый поход и не может остановиться. Переговоры с ним приведут лишь к повторению конфликта

Министр перечислил некоторые из них: что Украина якобы "не может отвоевать всю территорию, включая Крым", хотя уже неоднократно демонстрировала свои возможности при западной поддержке оружием, что Россия "непобедима" (притом что союзники Украины задействовали еще только небольшую часть ресурсов) и что Россия якобы может устать от войны и захотеть начать переговоры.
Myth 1: Ukraine is unable to win back all territory including Crimea.— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) February 26, 2023
Reality: Ukrainians have shown repeatedly that they can restore territorial integrity, given the necessary weapons and training. Our support can be decisive. The ball is in our court. Ukraine can win.
"Цели Путина не изменились. Он все еще верит, что сможет их достичь. Он пойдет на перемирие только как на тайм-аут перед следующей агрессией. Он будет продолжать разжигать конфликт. Он объявил крестовый поход, поэтому не может остановиться", – заявил глава МИД Литвы.
Он также вспомнил о тезисе, что Крым – "красная линия для Путина".
"Путин объявил много красных линий. Он пригрозил огромными последствиями, если союзники Украины пришлют хоть какую-то помощь, но его красные линии продолжают испаряться. Границы, согласованные на международном уровне, должны соблюдаться без страха. Крым – это Украина", – подчеркнул Ландсбергис.
Он также заявил, что возвращение к обычному ведению дел (business as usual) с Путиным невозможно, поскольку тот считает предложения мира слабостью и использует их против Запада. Политик не согласился с тезисом, что все войны заканчиваются переговорами.
"Вторая мировая война не закончилась переговорами. Мир может быть устойчивым только тогда, когда Путин будет побежден. Продолжение переговоров с Путиным приведет лишь к повторению конфликта. Быстрая, полная победа – единственная гарантия длительного мира", – написал Ландсбергис, добавив, что Путин должен быть "в суде, а не при власти".
Министр подчеркнул также, что настоящий мир в Украине, равно как и в соседних странах Балтии и Польше, возможен только при условии возвращения под украинский контроль всех захваченных Россией территорий.
"Все просто: мир означает соблюдение границ... Заставлять Украину предать часть своих граждан не будет справедливо и не принесет мир. Такие "договоренности" только закладывают основы следующего конфликта. Именно поэтому мы просим союзников Украины полностью посвятить себя полной победе Украины. Это единственный верный вариант", – подытожил он.
Myth 7: The Baltics and Poland only want revenge.— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) February 26, 2023
Reality: After centuries of Russian aggression we want security. We know we cannot expect security without a just and lasting peace in Ukraine.
It's simple: Peace means respecting borders.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним ее лидером это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
Зимой 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров и подчеркнул, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".