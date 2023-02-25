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Шольц и Макрон призывали Зеленского к переговорам с Россией, когда встречались с ним в Париже – СМИ

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Зеленский встречался с Макроном и Шольцом 8 февраля в Париже
Зеленский встречался с Макроном и Шольцом 8 февраля в Париже
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже (Франция) вечером 8 февраля призывали его пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале Wall Street Journal, опубликованном 24 февраля. СМИ ссылается на свои источники.

В материале говорится, что публичная риторика Запада "скрывает углубляющиеся сомнения" политиков Великобритании, Франции и Германии в том, что Украина сможет изгнать российских оккупантов с захваченных украинских территорий. Кроме того, они переживают, смогут помогать Украине поддерживать военные усилия, если конфликт "зайдет в тупик".

"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война с такой интенсивностью будет продолжаться достаточно долго, потери Украины станут невыносимыми", – цитирует издание французского чиновника.

По словам источников, за ужином в Елисейском дворце Макрон сказал Зеленскому, что  даже "смертельные враги", такие как Франция и Германия, заключили мир после Второй мировой войны. Также он сказал, что украинский президент показал себя военачальником, но в конечном итоге ему придется "принимать трудные решения".

В то же время Шольц и Макрон заявили Зеленскому, что любое решение о том, когда и при каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины. 

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров. 23 февраля во время совместной конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве Зеленский опять заявил, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".

Теги: Германия, Великобритания, переговоры, Париж, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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