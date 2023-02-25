Шольц и Макрон призывали Зеленского к переговорам с Россией, когда встречались с ним в Париже – СМИ

В материале говорится, что публичная риторика Запада "скрывает углубляющиеся сомнения" политиков Великобритании, Франции и Германии в том, что Украина сможет изгнать российских оккупантов с захваченных украинских территорий. Кроме того, они переживают, смогут помогать Украине поддерживать военные усилия, если конфликт "зайдет в тупик".

"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война с такой интенсивностью будет продолжаться достаточно долго, потери Украины станут невыносимыми", – цитирует издание французского чиновника.

По словам источников, за ужином в Елисейском дворце Макрон сказал Зеленскому, что даже "смертельные враги", такие как Франция и Германия, заключили мир после Второй мировой войны. Также он сказал, что украинский президент показал себя военачальником, но в конечном итоге ему придется "принимать трудные решения".

В то же время Шольц и Макрон заявили Зеленскому, что любое решение о том, когда и при каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины.