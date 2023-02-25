Зеленский: Как мы, украинцы, можем сесть сейчас за стол переговоров со всем этим, что у нас называют "рашизм"?

Зеленский, отвечая на вопрос о возможности компромисса с РФ и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины многие страны увеличили свои оборонные бюджеты и началась перезагрузка НАТО.

"Все увидели, чего можно ожидать от РФ. И вот тут мы переходим к компромиссам и столу переговоров. Когда все увидели – смотрите, никто не пошел покупать цветы. Правильно, все решили покупать оружие и технологии. То есть все думают, что что-то не то с военно-политическим руководством РФ. Да, никто не развивает бизнес с РФ – наоборот, вводятся санкции . "Вот что происходит. И иногда тебе может быть больно из-за этих санкций. Но все поняли, что сегодня тебя подсаживают на эту газовую трубу, а завтра тебе просто будет холодно, потому что один человек какой-то подумал: "Слушай, а почему бы не забрать у тебя часть территории, бизнес, влияние и так далее, сделать партию в твоем государстве, поставить своего премьер-министра?" И этот человек думает: "Мне все равно – ЕС, США, Азия – я так решил". Подумал так себе один человек", – продолжил он.

После этого, по словам Зеленского, стало понятно, что необходима независимость "не на бумаге, а вся".

"Люди поняли: нам нужна вся независимость, максимум, чтобы защитить свое общество. Вот что он [Путин] может, вот что он сделал с независимой Украиной. Вчерашний "товарищ" и сосед. Вот что происходит. [...] После того, как все увидели, как они убивают, пытают, все это происходит... Они даже не скрывают атаки. Почему нет? Почему бы не поговорить о ядерной возможности. Почему бы не захватить атомную станцию, почему бы не взять иранские дроны и не убить мирных жителей? На руках у которых не автоматы, кстати, а дети. [России] все равно. И тогда после такой картины мира, как вы считаете, мы, украинцы, можем сесть сейчас за стол переговоров вот с этим всем? Я не знаю, что это. У нас называют это "рашизм", – продолжил он.

Как сказал Зеленский, ответ на вопрос о том, когда Киев будет готов к переговорам заключается в том, когда Россия прекратит агрессию против Украины.

"Тут ответ: давайте с самого начала. Давайте с того, что вы нарушили. Первый пункт: уважайте наше право жить на нашей земле, уйдите из нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать гражданское население, прекратите убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду. Прекратите бомбежки городов, сел. Убивать просто собак и котов, просто животных, жечь лесы – вот все это вы прекращаете и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатично ставить точку", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)