ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никто не пошел покупать цветы, все решили покупать оружие и технологии". Зеленский заявил, что война РФ против Украины начала перезагрузку НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Считаю, что это идет реформирование состояния оборонной системы. И мне кажется, это очень правильные шаги
Зеленский: Считаю, что это идет реформирование состояния оборонной системы. И мне кажется, это очень правильные шаги
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины начала перезагрузку НАТО. Об этом он заявил 24 февраля на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

Комментируя слова журналистки о том, что 20 стран НАТО увеличили свои оборонные расходы после начала полномасштабной войны России против Украины, Зеленский отметил, что на такой шаг пошли больше 20 стран.

Эта же журналистка спрашивала, думает ли Зеленский о переговорах с РФ и о том, что "может быть придется даже пойти на компромисс" и говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы, нужны более мощные вещи, и я не о снарядах говорю. Много вкладывается денег и выделяется бюджетов на, в частности, киберпространство, защиту от кибератак, информационную независимость, других много разных вещей – дроны, IT и много новейших технологий. [...] В большинстве, считаю, что это идет реформирование состояния оборонной системы. И мне кажется, это очень правильные шаги. Все увидели, чего можно ожидать от РФ. И вот тут мы переходим к компромиссам и столу переговоров. Когда все увидели – смотрите, никто не пошел покупать цветы. Правильно, все решили покупать оружие и технологии. То есть все думают, что что-то не то с военно-политическим руководством РФ", – ответил Зеленский. 

Он добавил, что никто не развивает бизнес с РФ – "наоборот, вводятся санкции". 

"Вот что происходит. И иногда тебе может быть больно из-за этих санкций. Но все поняли, что сегодня тебя подсаживают на эту газовую трубу, а завтра тебе просто будет холодно, потому что один человек какой-то подумал: слушай, а почему бы не забрать у тебя часть территории, бизнес, влияние и т.д., сделать партию в твоем государстве, поставить своего премьер-министра? И этот человек думает: мне все равно – ЕС, США, Азия – я так решил", – резюмировал Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НАТО, оружие, реформы, независимость, технологии, Владимир Зеленский, война России против Украины, цветы, реформа, кибератака
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
Галина ГРИШИНА
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (181821)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (129244)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (87939)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (42059)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36624)
6
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (24936)
7
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (23044)
8
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (22996)
 
 
 
 