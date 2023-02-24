"Никто не пошел покупать цветы, все решили покупать оружие и технологии". Зеленский заявил, что война РФ против Украины начала перезагрузку НАТО

Комментируя слова журналистки о том, что 20 стран НАТО увеличили свои оборонные расходы после начала полномасштабной войны России против Украины, Зеленский отметил, что на такой шаг пошли больше 20 стран.

Эта же журналистка спрашивала, думает ли Зеленский о переговорах с РФ и о том, что "может быть придется даже пойти на компромисс" и говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы, нужны более мощные вещи, и я не о снарядах говорю. Много вкладывается денег и выделяется бюджетов на, в частности, киберпространство, защиту от кибератак, информационную независимость, других много разных вещей – дроны, IT и много новейших технологий. [...] В большинстве, считаю, что это идет реформирование состояния оборонной системы. И мне кажется, это очень правильные шаги. Все увидели, чего можно ожидать от РФ. И вот тут мы переходим к компромиссам и столу переговоров. Когда все увидели – смотрите, никто не пошел покупать цветы. Правильно, все решили покупать оружие и технологии. То есть все думают, что что-то не то с военно-политическим руководством РФ", – ответил Зеленский.

Он добавил, что никто не развивает бизнес с РФ – "наоборот, вводятся санкции".

"Вот что происходит. И иногда тебе может быть больно из-за этих санкций. Но все поняли, что сегодня тебя подсаживают на эту газовую трубу, а завтра тебе просто будет холодно, потому что один человек какой-то подумал: слушай, а почему бы не забрать у тебя часть территории, бизнес, влияние и т.д., сделать партию в твоем государстве, поставить своего премьер-министра? И этот человек думает: мне все равно – ЕС, США, Азия – я так решил", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)