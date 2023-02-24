Столтенберг лично пригласил Зеленского на саммит НАТО в июле

Брифинг транслировался на YouТube-канале Еврокомиссии.
"Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе в июле", – сказал глава НАТО.
Столтенберг находится в Таллинне с визитом ко Дню независимости Эстонии, который совпал с датой начала полномасштабного вторжения России в Украину. На пресс-конференции все три лидера высказались за единство НАТО и продолжение поддержки Украины.
"Свобода не бесплатна, мы должны бороться за это каждый день. Не существует безрисковых вариантов, и самый большой риск из всех – это победа [президента РФ Владимира] Путина, потому что другим авторитарным лидерам станет ясно, что они могут получить то, что хотят, с помощью силы. Поддержка Украины – это не только морально правильно, но и в интересах нашей безопасности", – добавил он.
Президент Эстонии отметила, что сегодня украинцы проявляют "беспрецедентную решимость и мужество". Она призвала ЕС совместно закупать боеприпасы и другую оборонную технику для помощи Украине.
"Если мы попадемся на угрозы России, мы проснемся в гораздо более опасном мире", – заявила Каллас.
С ней согласилась фон дер Ляйен, заверив, что ЕС работает над совместными закупками для доставки срочных военных грузов в Украину.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.