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Столтенберг лично пригласил Зеленского на саммит НАТО в июле

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Ранее Столтенберг заявлял, что условием принятия Украины в НАТО будет ее победа над Россией
Ранее Столтенберг заявлял, что условием принятия Украины в НАТО будет ее победа над Россией
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на очередной саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе (Литва). Об этом глава Альянса сообщил 24 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне.

Брифинг транслировался на YouТube-канале Еврокомиссии.

"Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе в июле", – сказал глава НАТО.

Столтенберг находится в Таллинне с визитом ко Дню независимости Эстонии, который совпал с датой начала полномасштабного вторжения России в Украину. На пресс-конференции все три лидера высказались за единство НАТО и продолжение поддержки Украины. 

"Свобода не бесплатна, мы должны бороться за это каждый день. Не существует безрисковых вариантов, и самый большой риск из всех – это победа [президента РФ Владимира] Путина, потому что другим авторитарным лидерам станет ясно, что они могут получить то, что хотят, с помощью силы. Поддержка Украины – это не только морально правильно, но и в интересах нашей безопасности", – добавил он. 

Президент Эстонии отметила, что сегодня украинцы проявляют "беспрецедентную решимость и мужество". Она призвала ЕС совместно закупать боеприпасы и другую оборонную технику для помощи Украине.

"Если мы попадемся на угрозы России, мы проснемся в гораздо более опасном мире", – заявила Каллас.

С ней согласилась фон дер Ляйен, заверив, что ЕС работает над совместными закупками для доставки срочных военных грузов в Украину.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Теги: Владимир Путин, НАТО, Эстония, Литва, Еврокомиссия, Йенс Столтенберг, агрессия, военная помощь, Таллинн, Вильнюс, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Кая Каллас
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