Столтенберг лично пригласил Зеленского на саммит НАТО в июле

Ранее Столтенберг заявлял, что условием принятия Украины в НАТО будет ее победа над Россией Фото: ЕРА

Брифинг транслировался на YouТube-канале Еврокомиссии.

"Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе в июле", – сказал глава НАТО.

Столтенберг находится в Таллинне с визитом ко Дню независимости Эстонии, который совпал с датой начала полномасштабного вторжения России в Украину. На пресс-конференции все три лидера высказались за единство НАТО и продолжение поддержки Украины.

"Свобода не бесплатна, мы должны бороться за это каждый день. Не существует безрисковых вариантов, и самый большой риск из всех – это победа [президента РФ Владимира] Путина, потому что другим авторитарным лидерам станет ясно, что они могут получить то, что хотят, с помощью силы. Поддержка Украины – это не только морально правильно, но и в интересах нашей безопасности", – добавил он.

Президент Эстонии отметила, что сегодня украинцы проявляют "беспрецедентную решимость и мужество". Она призвала ЕС совместно закупать боеприпасы и другую оборонную технику для помощи Украине.

"Если мы попадемся на угрозы России, мы проснемся в гораздо более опасном мире", – заявила Каллас.

С ней согласилась фон дер Ляйен, заверив, что ЕС работает над совместными закупками для доставки срочных военных грузов в Украину.