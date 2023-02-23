ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сунак уверен, что Украина станет членом НАТО и над этим можно работать уже сейчас

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сунак: Я согласен с Йенсом Столтенбергом, который сказал, что Украина станет членом НАТО
Сунак: Я согласен с Йенсом Столтенбергом, который сказал, что Украина станет членом НАТО
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уверен, что Украина станет членом НАТО в будущем и над ее сближением с Альянсом союзники могут работать уже сейчас. Об этом он заявил 22 февраля на встрече с украинскими журналистами, пишет "Европейская правда".

"Я согласен с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, который сказал, что Украина станет членом НАТО. Но мы также должны сфокусироваться на сегодняшней ситуации. Для меня это значит убедиться, что у нас есть план продолжать поддержку украинской безопасности – не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе", – сказал он.

По словам Сунака, частью этого процесса является обучение украинских военных.

"Это хороший пример того, что вы хотите сделать. Потому что в идеале на пути к членству в НАТО необходимо предоставить Украине больше стандартного оборудования НАТО, а также обеспечить оперативную совместимость всех сил разных стран и то, как они используют это оборудование, поэтому обучение украинских пилотов тактике НАТО также является частью этого процесса. Это те вещи, над которыми мы можем работать прямо сейчас, и мы должны работать над тем, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе", – подчеркнул премьер-министр.

Сунак сказал, что заявил партнерам и союзникам о необходимости ведения этого разговора.

"Мы должны убедиться, что говорим о долгосрочном будущем Украины, и это означает, как я уже сказал, предоставление большего количества стандартного оборудования НАТО, поиск путей повышения оперативной готовности и возможность убедиться, что мы думаем о долгосрочных оборонных потребностях Украины, особенно о таких вещах, как противовоздушная оборона, например, и других. Это все те разговоры, которые я хочу вести с нашими союзниками", – добавил политик.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Великобритания, война России против Украины, Риши Сунак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Галина ГРИШИНА
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Галина ГРИШИНА
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (27406)
2
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (24695)
3
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (15284)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (12015)
5
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (9068)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5947)
7
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью (5892)
8
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (5803)
 
 
 
 