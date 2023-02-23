Сунак уверен, что Украина станет членом НАТО и над этим можно работать уже сейчас

Сунак: Я согласен с Йенсом Столтенбергом, который сказал, что Украина станет членом НАТО Фото: EPA

"Я согласен с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, который сказал, что Украина станет членом НАТО. Но мы также должны сфокусироваться на сегодняшней ситуации. Для меня это значит убедиться, что у нас есть план продолжать поддержку украинской безопасности – не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе", – сказал он.

По словам Сунака, частью этого процесса является обучение украинских военных.

"Это хороший пример того, что вы хотите сделать. Потому что в идеале на пути к членству в НАТО необходимо предоставить Украине больше стандартного оборудования НАТО, а также обеспечить оперативную совместимость всех сил разных стран и то, как они используют это оборудование, поэтому обучение украинских пилотов тактике НАТО также является частью этого процесса. Это те вещи, над которыми мы можем работать прямо сейчас, и мы должны работать над тем, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе", – подчеркнул премьер-министр.

Сунак сказал, что заявил партнерам и союзникам о необходимости ведения этого разговора.

"Мы должны убедиться, что говорим о долгосрочном будущем Украины, и это означает, как я уже сказал, предоставление большего количества стандартного оборудования НАТО, поиск путей повышения оперативной готовности и возможность убедиться, что мы думаем о долгосрочных оборонных потребностях Украины, особенно о таких вещах, как противовоздушная оборона, например, и других. Это все те разговоры, которые я хочу вести с нашими союзниками", – добавил политик.