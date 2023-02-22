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НАТО и союзники должны разорвать порочный круг российской агрессии – Столтенберг

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Столтенберг: Союзники по НАТО никогда не были более сплоченными
Столтенберг: Союзники по НАТО никогда не были более сплоченными
Фото: EPA

НАТО и союзники не могут допустить, чтобы Россия продолжала взрывать европейскую безопасность. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг во время встречи лидеров "Бухарестской девятки" (B9) с ним и президентом США Джо Байденом.

Встреча проходит 22 февраля в Варшаве (Польша). Выступление Столтенберга на открытой части заседания опубликовала пресс-служба НАТО.

"Мы не знаем, когда война закончится, но, когда она закончится, нам нужно убедиться, что история не повторится. Мы видели российскую агрессию на протяжении многих лет – Грузию в 2008 году, Крым и Донбасс в 2014 году, а затем полноценное вторжение в Украину в прошлом году. Мы не можем допустить, чтобы Россия продолжала взрывать европейскую безопасность. Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии. Союзники по НАТО никогда не были более сплоченными", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что союзники по Альянсу будут продолжать защищать мир на каждом километре территории членов блока.

Генсек НАТО также заявил, что необходимо продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Президент [России Владимир] Путин не готовится к миру, наоборот, он готовится к новой войне. Поэтому мы должны поддерживать и усиливать нашу поддержку Украины. Мы должны дать Украине все, что необходимо для победы", – сказал он.

Контекст:

B9 – это инициатива президентов Румынии и Польши, объединяющая группу европейских стран на восточной границе НАТО – Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Словакию.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Румыния, Польша, Джо Байден, Йенс Столтенберг, российская агрессия, война России против Украины
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