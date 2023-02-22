НАТО и союзники должны разорвать порочный круг российской агрессии – Столтенберг

Столтенберг: Союзники по НАТО никогда не были более сплоченными Фото: EPA

Встреча проходит 22 февраля в Варшаве (Польша). Выступление Столтенберга на открытой части заседания опубликовала пресс-служба НАТО.

"Мы не знаем, когда война закончится, но, когда она закончится, нам нужно убедиться, что история не повторится. Мы видели российскую агрессию на протяжении многих лет – Грузию в 2008 году, Крым и Донбасс в 2014 году, а затем полноценное вторжение в Украину в прошлом году. Мы не можем допустить, чтобы Россия продолжала взрывать европейскую безопасность. Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии. Союзники по НАТО никогда не были более сплоченными", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что союзники по Альянсу будут продолжать защищать мир на каждом километре территории членов блока.

Генсек НАТО также заявил, что необходимо продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Президент [России Владимир] Путин не готовится к миру, наоборот, он готовится к новой войне. Поэтому мы должны поддерживать и усиливать нашу поддержку Украины. Мы должны дать Украине все, что необходимо для победы", – сказал он.