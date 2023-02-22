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"Союзники никогда не были более сплоченными". Байден и Столтенберг встретились с лидерами "Бухарестской девятки"

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Байден: Восточный фланг НАТО на передней линии коллективной обороны
Байден: Восточный фланг НАТО – на передней линии коллективной обороны
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 22 февраля встретились с лидерами стран "Большой девятки" (В9) в Варшаве (Польша). Видео заседания в Twitter опубликовала пресс-служба Белого дома.

Генеральный секретарь поблагодарил президента США Байдена за его "выдающееся лидерство" и за "железную приверженность" Соединенных Штатов вопросу безопасности Европы.

"Союзники по НАТО никогда не были более сплоченными, – сказал Столтенберг, – мы будем защищать каждый километр союзной территории, основываясь на нашем обязательстве защищать друг друга в соответствии со ст. 5 (ст. 5 Североатлантического договора говорит о принципе "коллективной обороны", который означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. – "ГОРДОН")".

Генсек добавил, что необходимо продолжать поддерживать Украину. Он отметил, что неизвестно, когда закончится война, но, когда это произойдет, нужно сделать так, "чтобы история не повторилась".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо обдумать еще варианты, как можно помочь Украине.

"Российская агрессия против Украины началась 24 февраля прошлого года. Через четыре дня мы встретились в этом зале, чтобы обсудить проблемы, которые возникли перед нашими государствами и перед всем Североатлантическим альянсом... Необходимо подготовиться к следующему саммиту B9 и саммиту НАТО в Вильнюсе и подумать, как мы еще можем помощь Украине", – сказал Дуда.

Президент Румынии Клаус Йоханнис также заявил, что необходимо поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы – восточный флаг [НАТО] – должны твердо защищать наш мир. Необходимо поддерживать Украину до победы в этой войне. Это то, что будет делать Румыния. Мы не одни в этих усилиях", – сказал он.

Как заявил Байден, теперь "еще важнее", что через год после вторжения РФ в Украину Альянс держится вместе.

"Восточный фланг НАТО – на передней линии коллективной обороны. Вы это знаете. Этот конфликт – не только об Украине. Он о свободе демократии во всем мире... Лидеры за этим столом неоднократно выступали и подтверждали, что разделяют наши ценности... Вместе мы продолжим нашу постоянную поддержку Украины", – сказал президент США.

Контекст:

B9 – это инициатива президентов Румынии и Польши, объединяющая группу европейских стран на восточной границе НАТО – Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Словакию.

Байден приехал в Польшу 21 февраля и пробудет с визитом до 23 февраля. В первый день он встретился с президентом Польши и выступил с речью в Королевском дворце. Визит Бадена в Варшаву состоялся на следующий день после того, как президент США приехал с необъявленным визитом в Киев.

Теги: США, Украина, НАТО, Латвия, Румыния, Польша, Эстония, Словакия, Болгария, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Варшава, Бухарест, Клаус Йоханнис, Анджей Дуда
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