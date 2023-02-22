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Украина может вступить в НАТО раньше, чем в Евросоюз – Ермак

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Ермак высказался о членстве Украины в ЕС и НАТО
Ермак высказался о членстве Украины в ЕС и НАТО
Фото: president.gov.ua

Украина может стать членом НАТО раньше, чем вступит в Европейский союз. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами 22 февраля, сообщает РБК-Украина.

При этом он добавил, что Украина является лучшим имиджмейкер Североатлантического альянса.

"Сегодня все понимают, что шансов в войне с НАТО у России нет", – добавил Ермак.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Украина, НАТО, Евросоюз, Андрей Ермак
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