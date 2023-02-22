"Рекордные показатели". Опрос показал, что вступление в НАТО поддерживают 86% украинцев, в Евросоюз – 87%

Согласно опросам, за три месяца в Укриане стало на 3% больше сторонников вступления в НАТО Фото: ЕРА

"Одним из прямых последствий российского вторжения стал рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. На сегодняшний день 87% поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 86% – в НАТО", – говорится в отчете.

Ранее рекордный уровень поддержки членства Украины в НАТО социологи "Рейтинга" фиксировали среди украинцев в октябре 2022 года (83%).

Сторонников евроинтеграции среди украинцев было больше всего в марте 2022 года (91%), как Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 4–13 февраля среди граждан Украины 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Социсследование проводилось в три этапа, куда вошли телефонные опросы и фокус-групповые дискуссии. Ошибка репрезентативности – не более 4%.