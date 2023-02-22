Италия поддержит активизацию партнерства НАТО с Украиной. Зеленский и Мелони подписали декларацию

Италия и Украина осудили неспровоцированную агрессию Российской Федерации против территории и граждан Украины, а также аннексию ее территорий. Стороны отметили развитие широких двусторонних отношений между Украиной и Итальянской Республикой и значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества во всех сферах.

Италия и Украина подтвердили непоколебимую поддержку принципов международного права, нерушимости границ и права каждого государства выбирать свой путь и механизмы безопасности, говорится в документе.

Обе страны выразили готовность оставаться полностью приверженными политике непризнания незаконной аннексии территорий Украины Россией.

В декларации подчеркивается важность усилий Украины по продолжению черноморской зерновой инициативы.

Страны договорились о том, что Италия будет способствовать сильной и эффективной политической и материальной поддержке Украины со стороны ЕС и членов НАТО, направленной на обеспечение способности Украины эффективно защищать свои территории "на суше, на море и в воздухе".

Также Италия по возможности будет продолжать оказывать мощную военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине.

Страны будут укреплять совместные усилия для обеспечения дальнейшего прогресса на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в оба союза.

В документе отмечается, что Италия будет поддерживать активизацию партнерства НАТО с Украиной. Также Италия выражает поддержку глобального саммита мира, "который должен быть созван, когда это позволят условия", и справедливого мира для Украины, говорится в декларации

"Мы согласовываем возможность организовать в Италии итальянско-украинскую конференцию для обсуждения характера поддержки и сотрудничества, которую мы можем развивать в контексте восстановления. Украина готова признать важную роль Италии в реконструкции и быстром восстановлении страны", – говорится в документе.