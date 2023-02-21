Начальник Генштаба армии Чехии заявил, что нужно быть готовым к возможному конфликту НАТО и России

Ржека считает, что "война в Европе немыслима", ее "никто не хочет", а членство Чехии в НАТО "снижает вероятность" того, что Чехии кто-то может угрожать.

"Независимо от исхода войны в Украине мы должны ожидать, что Россия будет представлять для нас угрозу", – подчеркнул начальник Генштаба вооруженных сил Чехии.

По его словам, "Россия никуда не денется", она и дальше будет "опасной", "агрессивной" и, возможно, "будет жаждать реванша".

Ржека призвал к модернизации армии Чехии и отметил, что в случае длительного вооруженного конфликта в стране могут проводиться мобилизационные мероприятия.

Начальник Генштаба подчеркнул, что в случае войны, в которую будет втянута Чехия, жизнь ее граждан "сразу перевернется с ног на голову и все будет по-другому", так как Россия будет наносить удары, не ожидая, пока НАТО мобилизуется для отпора.

Подобные заявления Ржека делает не впервые. Так, в ноябре 2022 года он призывал военных стран Альянса готовиться к столкновению с российской армией в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, сообщало чешское издание Natoaktual.