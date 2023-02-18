Генсек НАТО отверг просьбу о поставках Украине кассетных боеприпасов

Столтенберг: Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы Фото: EPA

"НАТО не рекомендовал и не поставлял этот тип оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы", – сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 18 февраля заявил, что у Украины есть доказательства применения кассетных боеприпасов российскими военными. "Мы не являемся частью конвенции, запрещающей их использование. Потому легально – никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил", – сказал он.