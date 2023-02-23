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Россия является самой большой угрозой НАТО – заявление "Бухарестской девятки"

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Встреча В9 прошла в Варшаве 22 февраля
Встреча В9 прошла в Варшаве 22 февраля
Фото: ЕРА

22 февраля страны "Бухарестской девятки" (В9) – Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия – приняли совместное заявление по итогам саммита в Варшаве. Текст документа опубликован на сайте президента Польши.

Во встрече "Бухарестской девятки" приняли участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В заявлении В9 приветствуется их участие в саммите, который был собран в преддверии первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. 

"Год назад Россия нарушила мир и безопасность в Европе, попытавшись силой подчинить себе Украину. Действия Кремля привели к резкому ухудшению обстановки в сфере безопасности в евроатлантическом регионе, также серьезно ухудшив безопасность наших партнеров. Россия является самой большой и прямой угрозой безопасности союзников. В ответ на кровавую агрессивную войну России союзники отреагировали решительно, единым и ответственным образом. Для защиты своего населения и территории союзники привержены реализации новых базовых принципов сдерживания и обороны НАТО, а также усилению военного присутствия союзников в наших странах", – сказано в заявлении.

Страны В9 напомнили, что НАТО – оборонительный союз, и заявили, что в преддверии саммита Альянса в Вильнюсе союзники продолжат укреплять силы сдерживания и оборонительную позицию НАТО "на всем восточном фланге от Балтийского до Черного моря".

Они заявили, что ждут возможности в ближайшее время принять Финляндию и Швецию в НАТО, и подтвердили поддержку евроатлантического стремления Украины. 

"В соответствии с Уставом ООН и международным правом Украина реализует свое законное право на защиту от российской агрессии с целью восстановления полного контроля над своей территорией и имеет право освободить оккупированные территории в пределах своих международно признанных границ. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины в этом направлении до тех пор, пока это будет необходимо. Мы приветствуем героизм украинского народа и доблесть его военных. Мы отдаем дань уважения украинским военнослужащим, защищающим свою свободу и наши общие ценности, – добавили авторы заявления. – Россия серьезно просчиталась, вторгшись в Украину и подорвав основанный на правилах международный порядок". 

Контекст:

B9 – это инициатива президентов Румынии и Польши, объединяющая группу европейских стран на восточной границе НАТО – Болгарию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Словакию.

Столтенберг на встрече со странами "Бухарестской девятки" заявил, что "союзники по НАТО никогда не были более сплоченными" и будут защищать "каждый километр союзной территории" согласно обязательствам по ст. 5. Североатлантического договора. В Белом доме сообщили, что Байден и лидеры восточного фланга НАТО подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Польша, Швеция, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Финляндия, угрозы, Варшава, война России против Украины
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