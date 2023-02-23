Белый дом: Байден и лидеры восточного фланга НАТО подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Целью встречи Байдена с союзниками было подчеркнуть приверженность трансатлантической безопасности, говорится в релизе.

"В преддверии первой годовщины неспровоцированной агрессии России против Украины лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и подчеркнули свою общую приверженность поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется", – заявили в Белом доме.

Также, согласно сообщению, участники встречи говорили об укреплении оборонительной позиции на восточном фланге НАТО.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов ст. 5 НАТО [о коллективной обороне]. Они выразили надежду на дальнейшее укрепление единства Альянса и коллективной обороны на саммите НАТО в Вильнюсе в июле", – добавили в Белом доме.

Столтенберг на встрече заявил, что "союзники по НАТО никогда не были более сплоченными" и будут защищать "каждый километр союзной территории" согласно обязательствам по ст. 5. Североатлантического договора.

На встрече, кроме Байдена и Столтенберга, присутствовали: президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Чехии Петр Фиала, президент Эстонии Алар Карис, президент Венгрии Каталин Новак, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Словакии Зузана Чапутова.

Как отмечает CNN, встреча прошла в Варшаве. Байден завершил свою поездку и "покинул Польшу после критически важных 72 часов пребывания в Европе", подчеркнул канал.