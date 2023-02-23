Оккупанты отправляют в Украину бронетранспортеры, разработанные 70 лет назад. Их не выпускают уже полвека – стратком ВСУ

БТР-50 давно стал музейным экспонатом, но в 2023 году российские оккупанты решили снова на таких воевать Фото: ShinePhantom / wikipedia.org

В страткоме ВСУ отмечают, что в соцсетях появились первые кадры расконсервированных БТР-50П, которые на железнодорожных платформах в составе эшелонов перемещаются в сторону Украины.

Эта модель бронетранспортера была разработана в СССР в 1952 году и поступила на вооружение в 1954 году. БТР-50П выпускался в различных модификациях до 1970 года. По предварительной информации, на хранении в РФ насчитывается до 1 тыс. единиц такой техники.