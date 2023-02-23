Оккупанты отправляют в Украину бронетранспортеры, разработанные 70 лет назад. Их не выпускают уже полвека – стратком ВСУ

В страткоме ВСУ отмечают, что в соцсетях появились первые кадры расконсервированных БТР-50П, которые на железнодорожных платформах в составе эшелонов перемещаются в сторону Украины.
Эта модель бронетранспортера была разработана в СССР в 1952 году и поступила на вооружение в 1954 году. БТР-50П выпускался в различных модификациях до 1970 года. По предварительной информации, на хранении в РФ насчитывается до 1 тыс. единиц такой техники.
По данным Генштаба ВСУ на утро 23 февраля 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 145 850 российских оккупантов (800 – за последние сутки), 3350 танков, 6593 боевые бронированные машины и тысячи единиц другой техники.