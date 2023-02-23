В атаках под Угледаром и Марьинкой оккупанты за сутки потеряли десятки единиц бронетехники и сотни военных – ВСУ

"С самого утра вчерашнего враг начал активнее работать. Враг применял несколько иные методы наступательных действий", – уточнил спикер.

По словам Дмитрашковского, кроме многочисленных попыток штурма по 10–15 человек, россияне наступали еще и в составе подразделений (роты) при поддержке техники. В течение суток ситуация на таврийском направлении динамично менялась, но силы обороны отбили все попытки штурма российских оккупационных войск, подчеркнул он.

Спикер отметил, что в течение дня в районе Авдеевки не только удалось отбить все вражеские атаки – на некоторых направлениях ВСУ продвинулись вперед.

Он рассказал, что российские оккупационные войска за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.

Дмитрашковский сообщил также, что на запорожском направлении штурмовых действий не происходило, но захватчики постоянно применяет здесь ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов населенных пунктов. Только за прошедший день было зафиксировано 70 таких обстрелов, еще 16 – за ночь, добавил спикер сил обороны.