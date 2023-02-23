В атаках под Угледаром и Марьинкой оккупанты за сутки потеряли десятки единиц бронетехники и сотни военных – ВСУ

"С самого утра вчерашнего враг начал активнее работать. Враг применял несколько иные методы наступательных действий", – уточнил спикер.
По словам Дмитрашковского, кроме многочисленных попыток штурма по 10–15 человек, россияне наступали еще и в составе подразделений (роты) при поддержке техники. В течение суток ситуация на таврийском направлении динамично менялась, но силы обороны отбили все попытки штурма российских оккупационных войск, подчеркнул он.
Спикер отметил, что в течение дня в районе Авдеевки не только удалось отбить все вражеские атаки – на некоторых направлениях ВСУ продвинулись вперед.
Он рассказал, что российские оккупационные войска за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.
Дмитрашковский сообщил также, что на запорожском направлении штурмовых действий не происходило, но захватчики постоянно применяет здесь ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов населенных пунктов. Только за прошедший день было зафиксировано 70 таких обстрелов, еще 16 – за ночь, добавил спикер сил обороны.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.
CNN сообщал, что, согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.
Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писала 15 февраля The New York Times.
По данным Генштаба ВСУ на утро 23 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 145 850 российских оккупантов (800 – за последние сутки), 3350 танков, 6593 боевые бронированные машины и тысячи единиц другой техники.