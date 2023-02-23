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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В атаках под Угледаром и Марьинкой оккупанты за сутки потеряли десятки единиц бронетехники и сотни военных – ВСУ

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Оккупанты продолжают массово терять под Угледаром танки и другую бронетехнику
Оккупанты продолжают массово терять под Угледаром танки и другую бронетехнику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На таврийском направлении за сутки 22 февраля было зафиксировано 43 боевых столкновения в направлении Угледар – Марьинка – Авдеевка Донецкой области. Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 23 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"С самого утра вчерашнего враг начал активнее работать. Враг применял несколько иные методы наступательных действий", – уточнил спикер.

По словам Дмитрашковского, кроме многочисленных попыток штурма по 10–15 человек, россияне наступали еще и в составе подразделений (роты) при поддержке техники. В течение суток ситуация на таврийском направлении динамично менялась, но силы обороны отбили все попытки штурма российских оккупационных войск, подчеркнул он.

Спикер отметил, что в течение дня в районе Авдеевки не только удалось отбить все вражеские атаки – на некоторых направлениях ВСУ продвинулись вперед.

Он рассказал, что российские оккупационные войска за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.

Дмитрашковский сообщил также, что на запорожском направлении штурмовых действий не происходило, но захватчики постоянно применяет здесь ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов населенных пунктов. Только за прошедший день было зафиксировано 70 таких обстрелов, еще 16 – за ночь, добавил спикер сил обороны.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.

Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.

CNN сообщал, что, согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.

Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писала 15 февраля The New York Times.

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 145 850 российских оккупантов (800 – за последние сутки), 3350 танков, 6593 боевые бронированные машины и тысячи единиц другой техники.

Теги: Россия, Донецк, Донецкая область, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, оборона, Авдеевка, РСЗО, армия РФ, артиллерия, бронетехника, Алексей Дмитрашковский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, БМП, Угледар, удары, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
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