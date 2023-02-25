"Дыма без огня не бывает". Зеленский рассказал о переговорах со странами Европы о передаче Украине боевых самолетов

Зеленский: Моя встреча с премьером Великобритании дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты Фото: president.gov.ua

Об этом на пресс-конференции 24 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалась на его странице в Facebook.

"Защита неба – это противовоздушная оборона, и не только ПВО. Это и разнообразные дроны, которые борются против других дронов, то есть дроны-ловцы. А также мы говорим сегодня о самолетах. Это часть ПВО. И наши партнеры понимают, что мы хотим использовать их как защиту нашего неба… инфраструктуры и гражданского населения. Поэтому мы начали важные шаги вперед. Моя встреча с премьером Великобритании [Риши Сунаком] дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Мы открываем тренировки с Британией ", – сказал Зеленский.

Он добавил, что 24 февраля провел встречу с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким.

"Мы открываем возможность обучения на [истребителях] F-16, – анонсировал Зеленский. – У нас есть переговоры и реальное ощущение, что еще с тремя европейскими государствами у нас будет возможность получить эти учения и самолеты. Вы же понимаете, что дыма без огня не бывает. Некоторый срок для этого нужен. Мы хотим ускорить эти процессы, они сложны. Но это и есть комплексная защита неба", – резюмировал Зеленский.