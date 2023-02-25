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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дыма без огня не бывает". Зеленский рассказал о переговорах со странами Европы о передаче Украине боевых самолетов

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Зеленский: Моя встреча с премьером Великобритании дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты
Зеленский: Моя встреча с премьером Великобритании дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты
Фото: president.gov.ua

Украина ведет переговоры со странами Европы относительно передачи ей боевых самолетов, а также обучения украинских пилотов.

Об этом на пресс-конференции 24 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалась на его странице в Facebook.

"Защита неба – это противовоздушная оборона, и не только ПВО. Это и разнообразные дроны, которые борются против других дронов, то есть дроны-ловцы. А также мы говорим сегодня о самолетах. Это часть ПВО. И наши партнеры понимают, что мы хотим использовать их как защиту нашего неба… инфраструктуры и гражданского населения. Поэтому мы начали важные шаги вперед. Моя встреча с премьером Великобритании [Риши Сунаком] дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Мы открываем тренировки с Британией ", – сказал Зеленский.

Он добавил, что 24 февраля провел встречу с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким.

"Мы открываем возможность обучения на [истребителях] F-16, – анонсировал Зеленский. – У нас есть переговоры и реальное ощущение, что еще с тремя европейскими государствами у нас будет возможность получить эти учения и самолеты. Вы же понимаете, что дыма без огня не бывает. Некоторый срок для этого нужен. Мы хотим ускорить эти процессы, они сложны. Но это и есть комплексная защита неба", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1277132973235395/

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".

Теги: Украина, Польша, Великобритания, переговоры, ПВО, военная помощь, военные учения, Владимир Зеленский, истребители, самолеты, война России против Украины, президент, пресс-конференция, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, встреча, пилот
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