"Дыма без огня не бывает". Зеленский рассказал о переговорах со странами Европы о передаче Украине боевых самолетов

Об этом на пресс-конференции 24 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалась на его странице в Facebook.
"Защита неба – это противовоздушная оборона, и не только ПВО. Это и разнообразные дроны, которые борются против других дронов, то есть дроны-ловцы. А также мы говорим сегодня о самолетах. Это часть ПВО. И наши партнеры понимают, что мы хотим использовать их как защиту нашего неба… инфраструктуры и гражданского населения. Поэтому мы начали важные шаги вперед. Моя встреча с премьером Великобритании [Риши Сунаком] дает ответ на вопрос, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Мы открываем тренировки с Британией ", – сказал Зеленский.
Он добавил, что 24 февраля провел встречу с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким.
"Мы открываем возможность обучения на [истребителях] F-16, – анонсировал Зеленский. – У нас есть переговоры и реальное ощущение, что еще с тремя европейскими государствами у нас будет возможность получить эти учения и самолеты. Вы же понимаете, что дыма без огня не бывает. Некоторый срок для этого нужен. Мы хотим ускорить эти процессы, они сложны. Но это и есть комплексная защита неба", – резюмировал Зеленский.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".