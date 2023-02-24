Польша готова учить украинских пилотов летать на F-16 – Моравецкий

"Готовы ли мы обучать украинских пилотов на F-16? Да, мы готовы проводить такое обучение на самолетах F-16 в Польше. Это должно быть согласовано в более широкой коалиции, но Польша готова проводить такое обучение. Очень важно, чтобы украинское небо в конце концов было безопасным", – сказал Моравецкий.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой же пресс-конференции назвал слова Моравецкого важным сигналом.

"С Великобританией мы договорились об обучении на самолетах Typhoon и сейчас F-16 – это может открыть нам возможность начала формирования новой коалиции, связанной с самолетами", – добавил он.