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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша готова учить украинских пилотов летать на F-16 – Моравецкий

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Моравецкий: Польша готова проводить такое обучение
Моравецкий: Польша готова проводить такое обучение
Фото: ЕРА

Польша готова учить украинских пилотов летать на истребителях F-16, но это должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции. Об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Готовы ли мы обучать украинских пилотов на F-16? Да, мы готовы проводить такое обучение на самолетах F-16 в Польше. Это должно быть согласовано в более широкой коалиции, но Польша готова проводить такое обучение. Очень важно, чтобы украинское небо в конце концов было безопасным", – сказал Моравецкий.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой же пресс-конференции назвал слова Моравецкого важным сигналом.

"С Великобританией мы договорились об обучении на самолетах Typhoon и сейчас F-16 – это может открыть нам возможность начала формирования новой коалиции, связанной с самолетами", – добавил он. 

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Польша, коалиция, истребители, самолеты, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, F-16
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