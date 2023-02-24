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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Моравецкий: Мы недовольны 10-м пакетом санкций. Он слишком мягкий

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10-й пакет санкций ЕС слишком слабый, заявил Моравецкий
10-й пакет санкций ЕС слишком слабый, заявил Моравецкий
Фото: ЕРА

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 24 февраля на пресс-конференции в Киеве подтвердил, что Варшава недовольна проектом 10-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается 10-го пакета санкций, то мы недовольны им. Потому что он слишком мягкий. Он слишком слабый. Мы предлагаем, чтобы там были разные личности. Мы предлагаем, чтобы там были российские продукты, в том числе каучук", – сообщил он.

Польша оказывает давление на союзников, чтобы этот пакет санкций был более мощным, добавил он. По словам Моравецкого, сегодня он намерен обратиться к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы в список были включены "исключительно вредные" российские пропагандисты. 

"Мы знаем, как вредна российская пропаганда. Какую ложь, какие фейки и ненависть могут распространять эти люди. Поэтому будем ходатайствовать, чтобы разработать этот пакет как можно шире", – добавил он. 

Politico сообщало, что представители Европейского союза не утвердили 23 февраля 10-й пакет санкций против России за развязанную войну в Украине и что против подписания пакета возражает Польша, которая считает внесенные в него ограничения недостаточно жесткими. 

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили. 

Сейчас, как сообщил Совет ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду. 

В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Польша, санкции, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз, Матеуш Моравецкий
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