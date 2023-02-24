Моравецкий: Мы недовольны 10-м пакетом санкций. Он слишком мягкий

"Что касается 10-го пакета санкций, то мы недовольны им. Потому что он слишком мягкий. Он слишком слабый. Мы предлагаем, чтобы там были разные личности. Мы предлагаем, чтобы там были российские продукты, в том числе каучук", – сообщил он.

Польша оказывает давление на союзников, чтобы этот пакет санкций был более мощным, добавил он. По словам Моравецкого, сегодня он намерен обратиться к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы в список были включены "исключительно вредные" российские пропагандисты.

"Мы знаем, как вредна российская пропаганда. Какую ложь, какие фейки и ненависть могут распространять эти люди. Поэтому будем ходатайствовать, чтобы разработать этот пакет как можно шире", – добавил он.

Politico сообщало, что представители Европейского союза не утвердили 23 февраля 10-й пакет санкций против России за развязанную войну в Украине и что против подписания пакета возражает Польша, которая считает внесенные в него ограничения недостаточно жесткими.