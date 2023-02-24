Моравецкий: Мы недовольны 10-м пакетом санкций. Он слишком мягкий

"Что касается 10-го пакета санкций, то мы недовольны им. Потому что он слишком мягкий. Он слишком слабый. Мы предлагаем, чтобы там были разные личности. Мы предлагаем, чтобы там были российские продукты, в том числе каучук", – сообщил он.
Польша оказывает давление на союзников, чтобы этот пакет санкций был более мощным, добавил он. По словам Моравецкого, сегодня он намерен обратиться к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы в список были включены "исключительно вредные" российские пропагандисты.
"Мы знаем, как вредна российская пропаганда. Какую ложь, какие фейки и ненависть могут распространять эти люди. Поэтому будем ходатайствовать, чтобы разработать этот пакет как можно шире", – добавил он.
Politico сообщало, что представители Европейского союза не утвердили 23 февраля 10-й пакет санкций против России за развязанную войну в Украине и что против подписания пакета возражает Польша, которая считает внесенные в него ограничения недостаточно жесткими.
ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
Сейчас, как сообщил Совет ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду.
В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.