Польша не согласна с десятым пакетом санкций ЕС против России, требует их усиления – СМИ

По данным издания, против подписания пакета возражает Польша, которая считает внесенные в него ограничения недостаточно жесткими.

"Мы не блокируем санкции. Мы просто хотим, чтобы санкции имели смысл", – сказал журналистам польский чиновник на условиях анонимности.

В частности, речь идет о запрете на импорт искусственного каучука из РФ. Ряд стран призвали к его полному запрету, но Еврокомиссия пошла навстречу зависящим от этого импорта странам и предложила установить квоты на уровне 560 тыс. метрических тонн, сказал один из дипломатов ЕС.

Остальные пункты соглашения, по данным четырех источников в дипломатических кругах ЕС, были согласованы. 24 февраля послы 27 стран-членов ЕС продолжат переговоры, говорится в статье.