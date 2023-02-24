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Польша не согласна с десятым пакетом санкций ЕС против России, требует их усиления – СМИ

24 февраля послы 27 стран-членов ЕС продолжат переговоры
24 февраля послы 27 стран-членов ЕС продолжат переговоры
Фото: сommission.europa.eu

Представители Европейского Союза не утвердили 23 февраля десятый пакет санкций против России за развязанную войну в Украине, об этом пишет Politico.

По данным издания, против подписания пакета возражает Польша, которая считает внесенные в него ограничения недостаточно жесткими. 

"Мы не блокируем санкции. Мы просто хотим, чтобы санкции имели смысл", – сказал журналистам польский чиновник на условиях анонимности.

В частности, речь идет о запрете на импорт искусственного каучука из РФ. Ряд стран призвали к его полному запрету, но Еврокомиссия пошла навстречу зависящим от этого импорта странам и предложила установить квоты на уровне 560 тыс. метрических тонн, сказал один из дипломатов ЕС.

Остальные пункты соглашения, по данным четырех источников в дипломатических кругах ЕС, были согласованы. 24 февраля послы 27 стран-членов ЕС продолжат переговоры, говорится в статье.

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили. 

Сейчас, как сообщил Совет ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду. 

В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Польша, санкции, Еврокомиссия, импорт, война России против Украины, Евросоюз
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