ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны ЕС почти одобрили 10-й пакет санкций против России, под вопросом один элемент – CNN

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕС продолжит обсуждать санкции против РФ
ЕС продолжит обсуждать санкции против РФ
Фото: EPA

Послы Европейского союза, собравшиеся в Брюсселе в четверг, почти согласовали весь 10-й пакет санкций против России, за исключением одного вопроса, который еще необходимо прояснить. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломата ЕС.

Дипломат, чье имя не называется, отметил, что переговоры продолжатся, чтобы обеспечить эффективность санкций.

Он сообщил, что по случаю годовщины российского вторжения в Украину послы 27 стран ЕС встретятся снова утром 24 февраля для окончательного утверждения 10-го пакета санкций.

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили. 

Сейчас, как сообщил Совет ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду. 

В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование
Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование
Галина ГРИШИНА
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Галина ГРИШИНА
Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык
Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык
Галина ГРИШИНА
"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей
"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео
"Любовь моей жизни". 49-летняя Клум показала, как нежится в постели с 33-летним мужем
"Любовь моей жизни". 49-летняя Клум показала, как нежится в постели с 33-летним мужем
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой
Галина ГРИШИНА
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны
Галина ГРИШИНА
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (57768)
2
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (34582)
3
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (33794)
4
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (25968)
5
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (21868)
6
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (16081)
7
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (13748)
8
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (11217)
 
 
 
 