Страны ЕС почти одобрили 10-й пакет санкций против России, под вопросом один элемент – CNN

Дипломат, чье имя не называется, отметил, что переговоры продолжатся, чтобы обеспечить эффективность санкций.

Он сообщил, что по случаю годовщины российского вторжения в Украину послы 27 стран ЕС встретятся снова утром 24 февраля для окончательного утверждения 10-го пакета санкций.

Контекст:

ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

Сейчас, как сообщил Совет ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду.

В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.