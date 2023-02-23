Украина работает над тем, чтобы были введены визовые ограничения против российских военных и членов их семей – Ермак

Ермак: Мы работаем, чтобы санкции были болезненными и эффективными Фото: president.gov.ua

"Мы работаем, чтобы санкции были болезненными и эффективными. Чтобы в следующий пакет вошли действительно важные санкции. [...] Чтобы военный, где есть доказательства, что он воевал на стороне оккупантов, не мог получить визу ни для себя, ни для членов семьи", – сказал Ермак.

Также, по словам главы ОПУ, продолжается работа над санкциями в отношении банков, энергетики и "Росатома".