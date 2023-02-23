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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина работает над тем, чтобы были введены визовые ограничения против российских военных и членов их семей – Ермак

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Ермак: Мы работаем, чтобы санкции были болезненными и эффективными
Ермак: Мы работаем, чтобы санкции были болезненными и эффективными
Фото: president.gov.ua

Украина работает над тем, чтобы в следующих санкционных пакетах Запада против РФ были ограничения для военнослужащих РФ, принимавших участие в войне с Украиной, и членов их семей. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак журналистам 22 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем, чтобы санкции были болезненными и эффективными. Чтобы в следующий пакет вошли действительно важные санкции. [...] Чтобы военный, где есть доказательства, что он воевал на стороне оккупантов, не мог получить визу ни для себя, ни для членов семьи", – сказал Ермак.

Также, по словам главы ОПУ, продолжается работа над санкциями в отношении банков, энергетики и "Росатома".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК. Среди товаров, которые попадают в санкционный список, – электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Также речь идет о товарах для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны.

В то же время в предложенном санкционном пакете нет ограничений на ядерную отрасль РФ, сообщало Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Почти 6% иностранных компаний полностью покинула рынок России, информировала Киевская школа экономики. Около 38% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, 16,1% – выжидают.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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