Рада одобрила предложение Зеленского о введении секторальных санкций на 50 лет против всех финучреждений РФ

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
За соответствующий документ проголосовали 325 народных депутатов.
Накануне, 22 февраля, Зеленский подписал также указ о введении секторальных санкций против всех финучреждений России.
Как отмечали в Минэкономики Украины, указ вступит в силу одновременно с утверждением секторальных санкций Радой.
"Парламент поддержал указ президента о применении экономических санкций к финансовым учреждениям РФ", – написал Железняк.
В перечень входят Центробанк РФ, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, инвестфонды и другие финучреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.
В частности, предложенные санкции включают 10 пунктов:
Кроме того, физическим и юридическим лицам также запрещается совершать действия, которые приводят к нарушению и избеганию введенных ограничений.
"Фактически российский финансовый сектор прекращает существование для Украины. Также это решение – прочная база для дальнейшего сотрудничества с нашими партнерами по вопросам усиления и отражения санкций", – подчеркнула первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
В середине декабря 2022 года межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение СНБО Украины предложения Нацбанка о применении секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским, учреждениям Российской Федерации и Республики Беларусь, сообщило Минэкономики.
Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что персональные санкции против отдельных учреждений РФ создают условия для избегания ограничений.