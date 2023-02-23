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ПОЛИТИКА

Рада одобрила предложение Зеленского о введении секторальных санкций на 50 лет против всех финучреждений РФ

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Проект постановления №9045 поддержали 325 народных депутатов, отметил нардеп Железняк
Проект постановления №9045 поддержали 325 народных депутатов, отметил нардеп Железняк
Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 23 февраля поддержала внесенный президентом Владимиром Зеленским проект постановления №9045 об утверждении решения СНБО Украины "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям РФ" сроком на 50 лет.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

За соответствующий документ проголосовали 325 народных депутатов.

Накануне, 22 февраля, Зеленский подписал также указ о введении секторальных санкций против всех финучреждений России.

Как отмечали в Минэкономики Украины, указ вступит в силу одновременно с утверждением секторальных санкций Радой.

"Парламент поддержал указ президента о применении экономических санкций к финансовым учреждениям РФ", – написал Железняк.

В перечень входят Центробанк РФ, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, инвестфонды и другие финучреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.

В частности, предложенные санкции включают 10 пунктов:

  • остановка операций с активами, которые принадлежат финучреждениям РФ;
  • запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских, с финучреждениями РФ;
  • запрет заключения сделок с финучреждениями РФ;
  • запрет поддержания деловых отношений с финучреждениями РФ, в том числе корреспондентских отношений, в случае отсутствия активов на счетах таких учреждений;
  • запрет покупки ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу Украины;
  • остановка исполнения экономических и денежных обязательств в пользу финучреждений РФ;
  • запрет на инвестиции в пользу финучреждений РФ;
  • остановка обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдача наличных), эмитированных финучреждениями РФ;
  • запрет зачисления средств на счета клиентов – физических/юридических лиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных финучреждениями РФ;
  • аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком: международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ; участника международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ; участника – финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Кроме того, физическим и юридическим лицам также запрещается совершать действия, которые приводят к нарушению и избеганию введенных ограничений.

"Фактически российский финансовый сектор прекращает существование для Украины. Также это решение – прочная база для дальнейшего сотрудничества с нашими партнерами по вопросам усиления и отражения санкций", – подчеркнула первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Контекст:

В середине декабря 2022 года межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение СНБО Украины предложения Нацбанка о применении секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским, учреждениям Российской Федерации и Республики Беларусь, сообщило Минэкономики.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что персональные санкции против отдельных учреждений РФ создают условия для избегания ограничений.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, инвестиции, санкции, НБУ, СНБО, депутаты, запрет, указ, Владимир Зеленский, Нацбанк, финансы, президент, ограничения, заседание, Минэкономики, Ярослав Железняк, нардеп
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