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Зеленский о санкциях: Мы не будем сбавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего

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Подробностей Зеленский пока не сообщил
Подробностей Зеленский пока не сообщил
Фото: ЕРА

В видеообращении по итогам 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решения, связанные с санкциями.

"Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем сбавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего", – сказал он.

Детали президент Украины пообещал сообщить.

Сегодня Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины от 22 февраля о задействовании на 50 лет секторальных санкций по отношению ко всем финансовым, в том числе банковским, учреждениям РФ.

Указ вступит в силу одновременно с утверждением секторальных санкций Верховной Радой – соответствующий проект постановления Зеленский уже представил на рассмотрение парламента.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: санкции, Владимир Зеленский
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