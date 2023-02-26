Не предусматривает вывода российских войск. Шольц раскритиковал "мирный план Китая"

"С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", – сказал канцлер.

Также Шольц заявил, что не может быть речи о "мире, продиктованном" Россией, и президент РФ Владимир Путин должен это увидеть.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.

В феврале западные СМИ сообщили, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

МИД Китая заявил 22 февраля, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, сказал, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.

Пока случаи передачи Китаем России оружия не зафиксировали, говорил Зеленский 19 февраля. 24 февраля он сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". Байден 25 февраля сообщил, что США пока не видят, что Китай поддерживает Россию в войне, но подчеркнул: если Пекин сделает это, Вашингтон "ответит".