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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Казахстан поддержал "мирный план" Китая. О выводе войск РФ из Украины умолчал, слова "война" избежал

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МИД Казахстана назвал войну военным конфликтом
МИД Казахстана назвал войну военным конфликтом
Фото: gov.kz

Казахстан поддерживает так называемый мирный план Китая по урегулированию войны России против Украины, заявление опубликовано 25 февраля на сайте МИД Казахстана.

В тексте документа нет слова "война", вместо него – "украинский кризис". Также казахстанские дипломаты не упомянули о необходимости вывести российские войска со всей территории Украины – главное требование украинской стороны.

"Казахстан приветствует позицию КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН", – говорится в заявлении.

В МИД Казахстана выступили "за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

В июне 2021 года на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомари Токаев в присутствии президента РФ Владимира Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.

Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Китай, Казахстан, война, переговоры, КНР, война России против Украины, дипломаты
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