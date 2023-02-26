Казахстан поддержал "мирный план" Китая. О выводе войск РФ из Украины умолчал, слова "война" избежал

В тексте документа нет слова "война", вместо него – "украинский кризис". Также казахстанские дипломаты не упомянули о необходимости вывести российские войска со всей территории Украины – главное требование украинской стороны.

"Казахстан приветствует позицию КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН", – говорится в заявлении.

В МИД Казахстана выступили "за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.