Кулеба о китайском "мирном плане": Мы не согласны как минимум с одним пунктом. Но в целом, документ интересный

"Мы видели финальную версию плана прошлой ночью, что было утром в Пекине. Есть некоторые элементы, с которыми мы согласны, есть как минимум один пункт, с которым мы не согласны – который связан с санкциями. Мы убеждены, что санкции - важный инструмент. Но в целом, это интересный документ", – сказал он.
Министр отметил, что документ нужно изучить, а потом делать выводы. "Это хорошо, что Китай представил свою позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну", – подчеркнул он.
Кулеба напомнил, что 23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию "О принципах Устава ООН, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".
"Все, что предлагается за пределами этой резолюции, должно ей соответствовать", – добавил глава МИД.
Кулеба после принятия резолюции говорил, что теперь "любые мирные предложения, которые могут звучать от того или другого государства, должны быть в рамках резолюции и отвечать ее ключевым параметрам".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Президент Украины заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".
18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.
24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.