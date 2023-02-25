Кулеба о китайском "мирном плане": Мы не согласны как минимум с одним пунктом. Но в целом, документ интересный

Кулеба: Это хорошо, что Китай представил свою позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну Фото: ЕРА

"Мы видели финальную версию плана прошлой ночью, что было утром в Пекине. Есть некоторые элементы, с которыми мы согласны, есть как минимум один пункт, с которым мы не согласны – который связан с санкциями. Мы убеждены, что санкции - важный инструмент. Но в целом, это интересный документ", – сказал он.

Министр отметил, что документ нужно изучить, а потом делать выводы. "Это хорошо, что Китай представил свою позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну", – подчеркнул он.

Кулеба напомнил, что 23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию "О принципах Устава ООН, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

"Все, что предлагается за пределами этой резолюции, должно ей соответствовать", – добавил глава МИД.

Кулеба после принятия резолюции говорил, что теперь "любые мирные предложения, которые могут звучать от того или другого государства, должны быть в рамках резолюции и отвечать ее ключевым параметрам".