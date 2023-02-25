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Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину – СМИ

США настаивают на прямом обвинении России в развязывании войны
США настаивают на прямом обвинении России в развязывании войны
Фото: ЕРА

Встреча министров финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки" (G20), которая проходит в Индии, завершится досрочно без итогового коммюнике из-за позиции Китая по вторжению России в Украину. Об этом 25 февраля сообщает Reuters.

По данным агентства, представители США и их союзники по Большой семерке (G7) непреклонны в требовании прямо осудить РФ за развязанную войну. Против выступили российская и китайская делегации.

Индия, которая в этом году резко увеличила закупки российской нефти, заявила о своей "нейтральной позиции" и настаивает на том, чтобы в коммюнике не использовалось слово "война", говорится в сообщении.

Reuters напоминает, что Индия и Китай воздержались на голосовании в Генеральной ассамблее ООН 23 февраля, когда 141 страна поддержала резолюцию о "справедливом мире" в Украине.

Контекст:

О том, что встреча министров финансов стран G20, приуроченная к годовщине начала полномасштабной войны в Украине, выявила резкие разногласия между министрами крупнейших экономик мира в их взглядах на войну в Украине, стало известно 24 февраля. На открытии заседания министр торговли США Джанет Йеллен призвала страны G20 "удвоить свои усилия по поддержке Украины и ограничить способность России вести войну". 

Теги: Россия, США, Индия, Китай, агрессия, G20, война России против Украины
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