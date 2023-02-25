Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину – СМИ

По данным агентства, представители США и их союзники по Большой семерке (G7) непреклонны в требовании прямо осудить РФ за развязанную войну. Против выступили российская и китайская делегации.

Индия, которая в этом году резко увеличила закупки российской нефти, заявила о своей "нейтральной позиции" и настаивает на том, чтобы в коммюнике не использовалось слово "война", говорится в сообщении.

Reuters напоминает, что Индия и Китай воздержались на голосовании в Генеральной ассамблее ООН 23 февраля, когда 141 страна поддержала резолюцию о "справедливом мире" в Украине.