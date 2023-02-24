СМИ пишут о конфликте в G20 из-за Украины. Индия не хочет называть войну войной в коммюнике, а Франция отказывается его подписывать без осуждения вторжения РФ

На этой встрече не присутствовал министр финансов России, а Москву представляли депутаты Фото: depositphotos.com

На этой встрече не присутствовал министр финансов России, а Москву представляли депутаты.

На открытии заседания министр торговли США Джанет Йеллен призвала страны G20 "удвоить свои усилия по поддержке Украины и ограничить способность России вести войну". Йеллен также сказала, что использование Россией продовольствия и энергии как оружия не только негативно сказалось на Украине, но и нанесло ущерб мировой экономике.

Однако Индия, председательствующая в G20 в этом году, воздержалась от упоминания войны в Украине. В своем обращении к собранию премьер-министр Индии Нарендра Модиговорил говорил о последствиях пандемии и призывал сосредоточиться на "наиболее уязвимых гражданах мира".

Voice of America пишет, что пока неясно, придут ли участники встречи к консенсусу по совместному заявлению, которое должно быть опубликовано 25 февраля.

По данным индийской газеты Pragativadi, Индия не хочет, чтобы в коммюнике упоминалось слово "война", вместо этого предпочитая называть ее "кризисом" или "вызовом". Но такие страны, как США, Германия и Великобритания, подчеркнули необходимость прямого упоминания о российском вторжении.

В то же время Франция отказывается подписывать коммюнике, если там не будет четкого осуждения России за вторжение, пишет Reuters.

"Я хочу четко заявить, что мы будем выступать против любого шага назад в связи с заявлением лидеров на Бали по вопросу о войне в Украине. Либо у нас один и тот же язык, либо мы не подписываем итоговое коммюнике", – заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции.